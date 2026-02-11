Медалист в биатлона призна, че е избрал грешен момент за признанието за изневяра

Биатлонистът Стурла Холм Легрейд заяви, че е избрал грешен момент, в който е признал публично, че е изневерил на партньорката си. Норвежецът направи това, след като спечели бронзов медал в индивидуалния старт на 20 километра във вторник.

Изявлението на Легрейд веднага след края на състезанието, спечелено от съотборника му Йохан Олав Ботн, беше остро критикувано.

An Olympic medalist has confessed to cheating on his girlfriend on live television just moments after his big win.



Norwegian biathlete Sturla Holm Lagreid took home the bronze medal on Tuesday, Febuary 9, in the Men's 20km Individual race in the Winter Olympics in Italy.… pic.twitter.com/D0u6jtRfCn — GistBlogHub (@GistBlogHub) February 10, 2026

"Отчасти бях в собствения си свят. Разбирам това доста добре. Дано да не съм развалил деня на Йохан. Това е неговият триумф и е жалко, че аз получавам толкова много внимание", каза Легрейд във второ изявление пред медиите.

По-рано норвежкият биатлонист заяви през сълзи, признавайки за изневярата си: "Преди три месеца направих най-голямата грешка в живота си."

Той е решил да говори открито с надеждата да поправи отношенията си с бившата си партньорка, въпреки че двамата в момента са разделени.