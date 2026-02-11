Медалист в биатлона призна, че е избрал грешен момент за признанието за изневяра

Популярни
  • 11 фев 2026 | 12:23
  • 665
  • 1
Биатлонистът Стурла Холм Легрейд заяви, че е избрал грешен момент, в който е признал публично, че е изневерил на партньорката си. Норвежецът направи това, след като спечели бронзов медал в индивидуалния старт на 20 километра във вторник.

Изявлението на Легрейд веднага след края на състезанието, спечелено от съотборника му Йохан Олав Ботн, беше остро критикувано.

"Отчасти бях в собствения си свят. Разбирам това доста добре. Дано да не съм развалил деня на Йохан. Това е неговият триумф и е жалко, че аз получавам толкова много внимание", каза Легрейд във второ изявление пред медиите.

По-рано норвежкият биатлонист заяви през сълзи, признавайки за изневярата си: "Преди три месеца направих най-голямата грешка в живота си."

Той е решил да говори открито с надеждата да поправи отношенията си с бившата си партньорка, въпреки че двамата в момента са разделени.

