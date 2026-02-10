Популярни
Йохан-Олав Ботн отдаде почит на покойния си съотборник Сиверт Гутром Бакен след олимпийското злато

  • 10 фев 2026 | 19:56
Норвежкият биатлонист Йохан-Олав Ботн извика името на покойния си съотборник Сиверт Гуторм Бакен, докато пресичаше финалната линия като победител, сочейки към небето в момент на триумф и скръб, по време на индивидуалната дисциплина на 20 километра на Олимпийските игри в Милано-Кортина.

27-годишният Бакен беше намерен мъртъв на 23 декември в хотелска стая в Северна Италия, на около два часа от мястото, където се провеждат олимпийските състезания по биатлон, оставяйки сплотената общност в този спорт в шок, пише агенция ДПА.

„Състезавах се с него през цялата последна обиколка. И, да, беше по-скоро като чувството да пресечем финалната линия заедно и да видя номер 1 до името си, което беше наистина специално“, коментира развълнуваният Йохан-Олав Ботн и добави:

„Просто гледах към небето и се надявах, че ме гледа и че се гордее с мен.“

„Златото е едно, но чувството е друго, когато мислиш за Сиверт и смятам, че всички в отбора просто се надяват, че той се гордее с това, което сме направили и постигнали“, каза още Ботн.

„Днес бяхме петима на стартовата линия и един от тях наблюдаваше отгоре. Това беше за Сиверт, наистина“, заяви норвежкият бронзов медалист Стурла Холм Легрейд.

