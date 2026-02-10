Джорджия Хънтър Бел разкри нова стратегия в опита си да победи "непобедимата“ Фейт Кипиегон

Британската лекоатлетка Джорджия Хънтър Бел сподели подробности за новата си състезателна тактика, с която се надява да надделее над своите съпернички, сред които е и кенийката Фейт Кипиегон.

Бронзовата медалистка на 1500 метра от Олимпийските игри разкри за нова състезателна стратегия, с която свиква в стремежа си към успехи на пистата.

Хънтър Бел е водила тежки битки в дисциплините 800, 1500 и 3000 метра, но все още не е печелила златен медал от голямо първенство.

Най-добрите ѝ постижения до момента са сребърни медали на 800 и 1500 метра, съответно от световно и европейско първенство. Тя също така има олимпийски бронз и медал със същия цвят от Световното първенство в зала на 1500 метра.

На 32 години Хънтър Бел навлиза в заключителния етап на кариерата си и осъзнава, че се нуждае от нова тактика, за да триумфира, след като често оставаше в сянката на неуморимата Фейт Кипиегон, смятана за най-великата бегачка на 1500 метра за всички времена.

Хънтър Бел имаше ползотворен уикенд, след като в неделя спечели турнира INIT Indoor Meeting в Карлсруе, Германия. Тя триумфира на 1500 метра с най-добро постижение в света за сезона от 4:00.04 минути.

Британката следваше пейсмейкъра до 800-ия метър, който премина за 2:08.60, преди да поеме контрола над състезанието. Етиопката Бирке Хайлом остана близо до нея през по-голямата част от втората половина на дистанцията, но решителната скорост на Бел във финалните метри, завършила с последна обиколка за 28.82 секунди, ѝ осигури победата. Постижението ѝ от 4:00.04 е само с 0.2 секунди по-слабо от личния ѝ рекорд в зала, с който спечели световния бронз миналата година.

Хайлом завърши втора с време 4:00.88, докато европейската шампионка в зала Агат Гийемо постави нов национален рекорд на Франция на къса писта с 4:02.12, заемайки третото място.

Каква е новата тактика на британската бегачка? "Опитвах се да гледам екрана, за да видя какво се случва, но исках да опитам да водя през цялото състезание“, заяви Хънтър Бел пред World Athletics. "Когато пейсмейкърът се оттегли, се постарах просто да задържа тази позиция.“

След това тя разкри новата стратегия, върху която работи и която се надява да изпробва на Световното първенство в зала в Полша следващия месец.

"Свиквам да бягам отпред, това е нещо ново за мен. Исках да упражня нещо различно“, добави тя. "Исках да постигна най-доброто време в света за сезона, да опитам да сляза под 4:00 минути и да спечеля. Постигнах две от трите цели: победих и записах водещ резултат.“

Вероятно Хънтър Бел и Кипиегон ще подновят съперничеството си в Диамантената лига, след като британката приключи участието си на Световното в зала, където ще се стреми към златото след бронзовия медал от миналата година.

Снимки: Gettyimages