Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Показаха медалите за Световното по лека атлетика

Показаха медалите за Световното по лека атлетика

  • 10 фев 2026 | 17:32
  • 364
  • 0
Показаха медалите за Световното по лека атлетика

По-малко от 40 дни остават до Световното първенство по лека атлетика в зала, което ще се проведе от 20 до 22 март в "Куявско-Поморска Арена Торун“, организаторите официално представиха медалите, за които ще се борят най-добрите атлети в света.

На пресконференция, отбелязваща оставащите 40 дни до старта, един от основните акценти беше именно представянето на отличията. Техният дизайн е създаден в партньорство с Куявско-Поморската туристическа организация, която е предоставила логото си като основа за медала.

"Радвам се, че можем да представим на света пълния комплект медали, които ще бъдат окачени на вратовете на атлетите“, заяви Пьотр Цалбецки, маршал на регион Куяви и Поможе. "Медалът съчетава разпръснати и привидно хаотични точки, свързани в триъгълници, които образуват добре познатите "съзвездия на добрите места“ в региона, заедно с графични елементи, свързани с шампионата. Звездната тема подчертава престижа на състезанието и уникалността на постиженията на атлетите, които ще се качат на подиума.“

На представянето на медалите присъстваха и атлетите от полския национален отбор Марика Попович-Драпала и Максимилиан Швед. "Харесва ми този медал, формата му наподобява звезда“, сподели Попович-Драпала, която е печелила множество отличия от национални и международни състезания. "Куяви и Поможе и Торун се свързват с астрономията, така че пасва идеално.“

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Майкъл Джонсън с нов план за изплащане на дълговете към Габи Томас, Емануел Уанионий и останалите атлети

Майкъл Джонсън с нов план за изплащане на дълговете към Габи Томас, Емануел Уанионий и останалите атлети

  • 10 фев 2026 | 17:17
  • 560
  • 0
Олимпийски и световни шампиони реагираха на дебюта на Фемке Бол на 800 м: Ще бъде епично

Олимпийски и световни шампиони реагираха на дебюта на Фемке Бол на 800 м: Ще бъде епично

  • 10 фев 2026 | 15:44
  • 1712
  • 0
Атлетите направиха шоу на турнира на Девин Чарлтън

Атлетите направиха шоу на турнира на Девин Чарлтън

  • 10 фев 2026 | 12:49
  • 324
  • 0
Стартира регистрацията за Wizz Air Sofia Marathon 2026

Стартира регистрацията за Wizz Air Sofia Marathon 2026

  • 10 фев 2026 | 11:46
  • 412
  • 0
Агнес Нгетич разчита на магията на "първата си любов“, за да защити титлата си на Sirikwa Classic

Агнес Нгетич разчита на магията на "първата си любов“, за да защити титлата си на Sirikwa Classic

  • 10 фев 2026 | 11:41
  • 622
  • 0
Статистика за фенове: българските рекордьори в атлетиката през този век

Статистика за фенове: българските рекордьори в атлетиката през този век

  • 10 фев 2026 | 10:32
  • 882
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:0 ЦСКА 1948, играч на домакините разби с лакът устата на съдията

ЦСКА 1:0 ЦСКА 1948, играч на домакините разби с лакът устата на съдията

  • 10 фев 2026 | 18:54
  • 39192
  • 110
Звезда на ЦСКА излезе от ареста

Звезда на ЦСКА излезе от ареста

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 14439
  • 25
Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

  • 10 фев 2026 | 10:45
  • 27618
  • 69
Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

  • 10 фев 2026 | 16:15
  • 14983
  • 11
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 22447
  • 17
Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

  • 10 фев 2026 | 17:10
  • 9385
  • 3