Показаха медалите за Световното по лека атлетика

По-малко от 40 дни остават до Световното първенство по лека атлетика в зала, което ще се проведе от 20 до 22 март в "Куявско-Поморска Арена Торун“, организаторите официално представиха медалите, за които ще се борят най-добрите атлети в света.

На пресконференция, отбелязваща оставащите 40 дни до старта, един от основните акценти беше именно представянето на отличията. Техният дизайн е създаден в партньорство с Куявско-Поморската туристическа организация, която е предоставила логото си като основа за медала.

"Радвам се, че можем да представим на света пълния комплект медали, които ще бъдат окачени на вратовете на атлетите“, заяви Пьотр Цалбецки, маршал на регион Куяви и Поможе. "Медалът съчетава разпръснати и привидно хаотични точки, свързани в триъгълници, които образуват добре познатите "съзвездия на добрите места“ в региона, заедно с графични елементи, свързани с шампионата. Звездната тема подчертава престижа на състезанието и уникалността на постиженията на атлетите, които ще се качат на подиума.“

На представянето на медалите присъстваха и атлетите от полския национален отбор Марика Попович-Драпала и Максимилиан Швед. "Харесва ми този медал, формата му наподобява звезда“, сподели Попович-Драпала, която е печелила множество отличия от национални и международни състезания. "Куяви и Поможе и Торун се свързват с астрономията, така че пасва идеално.“