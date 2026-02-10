Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Майкъл Джонсън с нов план за изплащане на дълговете към Габи Томас, Емануел Уанионий и останалите атлети

Майкъл Джонсън с нов план за изплащане на дълговете към Габи Томас, Емануел Уанионий и останалите атлети

  • 10 фев 2026 | 17:17
  • 558
  • 0
Майкъл Джонсън с нов план за изплащане на дълговете към Габи Томас, Емануел Уанионий и останалите атлети

Легендата на американския спринт Майкъл Джонсън представи различни предложения, целящи да спасят проваления му проект Голям шлем на атлетиката, като атлетите ще получат значителна част от дължимите им суми.

Изпадналата в затруднение лекоатлетическа верига на Майкъл Джонсън подаде план за реорганизация в опит да излезе от процедура по фалит и да си осигури бъдеще.

Предложението, внесено в понеделник в американския съд по банкрутите, дава сериозно предимство на компенсациите за атлетите. Те ще получат значителна част от дължимите им възнаграждения, докато другите кредитори ще получат само малка част от това, което им се дължи.

Планът зависи от нова група собственици, ръководена отчасти от Джонсън, която ще инжектира над 6,2 милиона долара в реорганизираното дружество. По-голямата част от този нов капитал – 6 милиона долара – е предназначена за изплащане на приблизително 85% от 7-те милиона долара, които все още се дължат на атлетите от бурния дебютен сезон на веригата.

В ярък контраст, общите необезпечени кредитори на веригата, които включват доставчици и изпълнители като телевизионни продуценти и маркетингови агенции, ще останат с много по-малка част от пая. Тази група, на която се дължат общо около 13 милиона долара, ще трябва да си раздели едва 200 000 долара, което представлява възстановяване на едва 1,5% от техните вземания.

Големият шлем на атлетиката стартира през 2025 г. с обещание за рекордни наградни фондове и серия от четири престижни турнира. Веригата привлече топ атлети като Сидни Маклафлин-Леврон и Джош Кър, но в крайна сметка проведе само три събития, преди да подаде молба за обявяване в несъстоятелност по Глава 11.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Олимпийски и световни шампиони реагираха на дебюта на Фемке Бол на 800 м: Ще бъде епично

Олимпийски и световни шампиони реагираха на дебюта на Фемке Бол на 800 м: Ще бъде епично

  • 10 фев 2026 | 15:44
  • 1711
  • 0
Атлетите направиха шоу на турнира на Девин Чарлтън

Атлетите направиха шоу на турнира на Девин Чарлтън

  • 10 фев 2026 | 12:49
  • 323
  • 0
Стартира регистрацията за Wizz Air Sofia Marathon 2026

Стартира регистрацията за Wizz Air Sofia Marathon 2026

  • 10 фев 2026 | 11:46
  • 412
  • 0
Агнес Нгетич разчита на магията на "първата си любов“, за да защити титлата си на Sirikwa Classic

Агнес Нгетич разчита на магията на "първата си любов“, за да защити титлата си на Sirikwa Classic

  • 10 фев 2026 | 11:41
  • 622
  • 0
Статистика за фенове: българските рекордьори в атлетиката през този век

Статистика за фенове: българските рекордьори в атлетиката през този век

  • 10 фев 2026 | 10:32
  • 882
  • 1
Пълни стадиони и световни стандарти: Себастиан Коу поставя високи цели за Пекин 2027

Пълни стадиони и световни стандарти: Себастиан Коу поставя високи цели за Пекин 2027

  • 10 фев 2026 | 10:16
  • 1084
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:0 ЦСКА 1948, играч на домакините разби с лакът устата на съдията

ЦСКА 1:0 ЦСКА 1948, играч на домакините разби с лакът устата на съдията

  • 10 фев 2026 | 18:43
  • 38933
  • 110
Звезда на ЦСКА излезе от ареста

Звезда на ЦСКА излезе от ареста

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 14357
  • 25
Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

  • 10 фев 2026 | 10:45
  • 27583
  • 69
Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

  • 10 фев 2026 | 16:15
  • 14961
  • 11
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 22431
  • 17
Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

  • 10 фев 2026 | 17:10
  • 9379
  • 3