Майкъл Джонсън с нов план за изплащане на дълговете към Габи Томас, Емануел Уанионий и останалите атлети

Легендата на американския спринт Майкъл Джонсън представи различни предложения, целящи да спасят проваления му проект Голям шлем на атлетиката, като атлетите ще получат значителна част от дължимите им суми.

Изпадналата в затруднение лекоатлетическа верига на Майкъл Джонсън подаде план за реорганизация в опит да излезе от процедура по фалит и да си осигури бъдеще.

Предложението, внесено в понеделник в американския съд по банкрутите, дава сериозно предимство на компенсациите за атлетите. Те ще получат значителна част от дължимите им възнаграждения, докато другите кредитори ще получат само малка част от това, което им се дължи.

Планът зависи от нова група собственици, ръководена отчасти от Джонсън, която ще инжектира над 6,2 милиона долара в реорганизираното дружество. По-голямата част от този нов капитал – 6 милиона долара – е предназначена за изплащане на приблизително 85% от 7-те милиона долара, които все още се дължат на атлетите от бурния дебютен сезон на веригата.

В ярък контраст, общите необезпечени кредитори на веригата, които включват доставчици и изпълнители като телевизионни продуценти и маркетингови агенции, ще останат с много по-малка част от пая. Тази група, на която се дължат общо около 13 милиона долара, ще трябва да си раздели едва 200 000 долара, което представлява възстановяване на едва 1,5% от техните вземания.

Големият шлем на атлетиката стартира през 2025 г. с обещание за рекордни наградни фондове и серия от четири престижни турнира. Веригата привлече топ атлети като Сидни Маклафлин-Леврон и Джош Кър, но в крайна сметка проведе само три събития, преди да подаде молба за обявяване в несъстоятелност по Глава 11.