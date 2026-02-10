Атлетите направиха шоу на турнира на Девин Чарлтън

Първото издание на турнира Devynne Charlton Legends Invitational привлече някои големи имена, известни лица и още по-впечатляващи постижения по време на еднодневната надпревара, проведена в събота на оригиналния лекоатлетически стадион "Томас А. Робинсън“.

Няколко атлети подобриха предишните си квалификационни нормативи за игрите CARIFTA и също така се класираха за Световното първенство по лека атлетика под 20 години през 2026 г., което ще се проведе от 5 до 9 август в Юджийн, Орегон.

Двукратната световна шампионка в зала на 60 метра с препятствия и световна рекордьорка в същата дисциплина, Чарлтън, заяви, че е много впечатлена от цялостната организация на състезанието.

"Беше супер вълнуващо“, каза Чарлтън. "Имахме страхотни постижения с няколко квалификанти за световното първенство за юноши и за игрите CARIFTA. Наистина е хубаво да се види нивото на конкуренция, а това беше и цялата идея – да донесем състезание от висока класа на Бахамите.“

Сред присъстващите бяха и нейните колежки в спринта с препятствия Меган Симъндс, Масаи Ръсел и Даниел Уилямс, които засвидетелстваха подкрепата си за бахамската звезда.

Чарлтън сподели какво означава за нея да се завърне у дома и да организира турнир за местни и чуждестранни атлети, докато получава подкрепата на своите международни колеги.

"Това е огромно, защото когато бях по-млада, понякога можеш да видиш тези атлети само по телевизията и знам какво означаваше за мен, когато най-накрая ги срещнах лично“, каза тя. "Имах шанса да доведа елитни атлети, които са се състезавали на най-високо ниво, печелили са медали и са били успешни. Знам, че бахамските деца също им се възхищават, затова просто исках да ги доведа, за да могат децата да видят това. Мисля, че това прави нещата да изглеждат много по-постижими.“

Фондацията на Девин Чарлтън Barrier Breakers награди лекоатлетите Кайдън Кемп, Джаксън Озиас и Джатари Хана със стипендии на стойност 1000 долара всяка.

Двукратната световна златна медалистка в зала заяви, че се чувства добре да бъде в позиция да помага на атлетите.

"Това е огромно, защото си спомням как бях дете на тази писта и гледах с възхищение професионалните атлети“, каза бахамската олимпийка. "Затова се опитвам да бъда възможно най-видима, за да могат хората да разберат, че съм била точно на тяхно място и че нещата, които съм успяла да постигна, те също могат да ги постигнат.“