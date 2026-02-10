Марио Матиканов: Днес треньорите си бяха свършили перфектно работата, ските бяха отлични

Днес треньорите си бяха свършили перфектно работата, ските бяха отлични. Това заяви минути след финала си Марио Матиканов.

Той, както и Даниел Пешков, не успя да преодолее квалификациите в спринта на 1.6 километра класически стил на олимпийското състезание по ски-бягане в Милано/Кортина.

Пешков и Матиканов не успяха да преодолеят квалификациите

21-годишният Матиканов завърши на 74-та позиция. Той тръгна с номер 67 и финишира за 3:37.97 минути.

"Искам да поздравя моето семейство и моята приятелка, че ме подкрепят постоянно, много ви обичам и много ми липсват", сподели българинът пред камерата на БНТ.

Той смята, че има още неща, които трябва да подобри по време на тренировките.

"За мен старт от олимпийски игри или от Световна купа е еднакъв, няма много голяма разлика", завърши Матиканов, който участва и в скиатлона преди два дни.