Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Марио Матиканов: Днес треньорите си бяха свършили перфектно работата, ските бяха отлични

Марио Матиканов: Днес треньорите си бяха свършили перфектно работата, ските бяха отлични

  • 10 фев 2026 | 12:15
  • 329
  • 0
Марио Матиканов: Днес треньорите си бяха свършили перфектно работата, ските бяха отлични

Днес треньорите си бяха свършили перфектно работата, ските бяха отлични. Това заяви минути след финала си Марио Матиканов.

Той, както и Даниел Пешков, не успя да преодолее квалификациите в спринта на 1.6 километра класически стил на олимпийското състезание по ски-бягане в Милано/Кортина.

Пешков и Матиканов не успяха да преодолеят квалификациите
Пешков и Матиканов не успяха да преодолеят квалификациите

21-годишният Матиканов завърши на 74-та позиция. Той тръгна с номер 67 и финишира за 3:37.97 минути.

"Искам да поздравя моето семейство и моята приятелка, че ме подкрепят постоянно, много ви обичам и много ми липсват", сподели българинът пред камерата на БНТ.

Той смята, че има още неща, които трябва да подобри по време на тренировките.

"За мен старт от олимпийски игри или от Световна купа е еднакъв, няма много голяма разлика", завърши Матиканов, който участва и в скиатлона преди два дни.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Калина Недялкова се класира на 75-о място и отпадна в пресявките на спринта в ски-бягането

Калина Недялкова се класира на 75-о място и отпадна в пресявките на спринта в ски-бягането

  • 10 фев 2026 | 10:58
  • 466
  • 0
Олимпийското злато донесе на Юта безпрецедентен брой нови последователи

Олимпийското злато донесе на Юта безпрецедентен брой нови последователи

  • 10 фев 2026 | 10:45
  • 966
  • 1
Екатерина Дафовска: Поздравления за Тервел и семейството му, те дръпнаха много напред

Екатерина Дафовска: Поздравления за Тервел и семейството му, те дръпнаха много напред

  • 10 фев 2026 | 08:56
  • 552
  • 0
Организаторите се извиниха заради инцидента с почетната стълбичка за фигурното пързаляне

Организаторите се извиниха заради инцидента с почетната стълбичка за фигурното пързаляне

  • 10 фев 2026 | 08:43
  • 1674
  • 0
Девет златни медала ще бъдат раздадени в днешния 4-ти ден на Милано – Кортина 2026

Девет златни медала ще бъдат раздадени в днешния 4-ти ден на Милано – Кортина 2026

  • 10 фев 2026 | 07:45
  • 5289
  • 0
Натоварен ден за българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина

Натоварен ден за българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина

  • 10 фев 2026 | 07:30
  • 14243
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

  • 10 фев 2026 | 10:45
  • 10365
  • 30
Пастор остава в ареста

Пастор остава в ареста

  • 10 фев 2026 | 08:29
  • 19248
  • 57
ЦСКА срещу ЦСКА 1948: нажежено до червено, единият отбор ще изгърми

ЦСКА срещу ЦСКА 1948: нажежено до червено, единият отбор ще изгърми

  • 10 фев 2026 | 08:15
  • 17178
  • 65
Натоварен ден за българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина

Натоварен ден за българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина

  • 10 фев 2026 | 07:30
  • 14243
  • 6
Девет златни медала ще бъдат раздадени в днешния 4-ти ден на Милано – Кортина 2026

Девет златни медала ще бъдат раздадени в днешния 4-ти ден на Милано – Кортина 2026

  • 10 фев 2026 | 07:45
  • 5289
  • 0
Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович

Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович

  • 9 фев 2026 | 21:43
  • 27452
  • 15