Агнес Нгетич разчита на магията на "първата си любов“, за да защити титлата си на Sirikwa Classic

  • 10 фев 2026 | 11:41
  • 245
  • 0
Настоящата шампионка Агнес Джебет Нгетич ще защитава титлата си на 10 км този уикенд на родна земя в петото издание на Absa Sirikwa Classic Cross Country. Състезанието, което вече е престижно събитие със златен етикет на Световната атлетика, ще посрещне Нгетич в Елдорет с висока увереност след забележителния старт на сезона, включващ победа на Световното първенство по крос-кънтри в Съединените щати миналия месец.

"Да се състезавам у дома винаги е специално. Обичам да бягам в Елдорет и защитата на титлата ми означава много за мен“, заяви Нгетич. "В момента съм съсредоточена върху собственото си бягане, но състезанието с колегите ми ни тласка всички да бъдем по-добри.“

Дълбоко вкоренена страст към крос-кънтри За Нгетич крос-кънтри бягането е повече от дисциплина – то е фундаментална страст, която първа разпалва състезателния ѝ дух като малко момиче.

Въпреки че е постигнала успехи както на писта, така и на шосе, непредсказуемата и изискваща природа на крос-кънтри остава нейната първа любов.

"Крос-кънтри винаги е била първата ми любов“, сподели тя пред медиите на Sirikwa Classic. "На пистата всичко е свързано с ритъм и скорост, а на шосето – с темпо. Но в крос-кънтри ти трябва всичко: сила, скорост и способността да се адаптираш във всеки един момент.“

Агнес Нгетич процъфтява в присъщата на спорта непредсказуемост, където хълмисти терени, кални участъци и остри завои изискват постоянни стратегически корекции и устойчивост.

"В крос-кънтри има свобода, бягаш по естествен терен. Това го прави красиво. Трябва да си готов за всичко, което трасето ти поднесе“, добави тя.

Снимки: Imago

