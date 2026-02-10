Агнес Нгетич разчита на магията на "първата си любов“, за да защити титлата си на Sirikwa Classic

Настоящата шампионка Агнес Джебет Нгетич ще защитава титлата си на 10 км този уикенд на родна земя в петото издание на Absa Sirikwa Classic Cross Country. Състезанието, което вече е престижно събитие със златен етикет на Световната атлетика, ще посрещне Нгетич в Елдорет с висока увереност след забележителния старт на сезона, включващ победа на Световното първенство по крос-кънтри в Съединените щати миналия месец.
"Да се състезавам у дома винаги е специално. Обичам да бягам в Елдорет и защитата на титлата ми означава много за мен“, заяви Нгетич. "В момента съм съсредоточена върху собственото си бягане, но състезанието с колегите ми ни тласка всички да бъдем по-добри.“
Дълбоко вкоренена страст към крос-кънтри За Нгетич крос-кънтри бягането е повече от дисциплина – то е фундаментална страст, която първа разпалва състезателния ѝ дух като малко момиче.
Въпреки че е постигнала успехи както на писта, така и на шосе, непредсказуемата и изискваща природа на крос-кънтри остава нейната първа любов.
"Крос-кънтри винаги е била първата ми любов“, сподели тя пред медиите на Sirikwa Classic. "На пистата всичко е свързано с ритъм и скорост, а на шосето – с темпо. Но в крос-кънтри ти трябва всичко: сила, скорост и способността да се адаптираш във всеки един момент.“
Агнес Нгетич процъфтява в присъщата на спорта непредсказуемост, където хълмисти терени, кални участъци и остри завои изискват постоянни стратегически корекции и устойчивост.
"В крос-кънтри има свобода, бягаш по естествен терен. Това го прави красиво. Трябва да си готов за всичко, което трасето ти поднесе“, добави тя.
Снимки: Imago