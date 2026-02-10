Пълни стадиони и световни стандарти: Себастиан Коу поставя високи цели за Пекин 2027

Президентът на Световната атлетика Себастиан Коу изрази големите си очаквания за Световното първенство по лека атлетика през 2027 г., определяйки завръщането на състезанието в Пекин като "трогателен момент“ за своята кариера.

В разговор с CGTN по време на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина през 2026 г. Коу подчерта "прекрасната симетрия“ на предстоящото събитие, отбелязвайки, че неговият мандат като президент е започнал на стадион "Птиче гнездо“ (Националния стадион) през 2015 г. и ще приключи именно там през 2027 г.

"Започнах в "Птичето гнездо“ и ще завърша в "Птичето гнездо“, отбеляза Коу, като похвали партньорството на спорта с Китай, което определи като "от световна класа“.

Основната му цел за събитието е ясна – подобряване на рекордите по посещаемост. "Най-важното очакване е да имаме пълен стадион“, подчерта Коу. "Китай е напълно способен да го постигне.“

Шефът на леката атлетика описа Китай като "изключително важен пазар“ както в търговско отношение, така и за развитието на спорта. Той отбеляза, че страната се е превърнала в стратегически център за атлетиката, домакинствайки на поредица от големи събития, включително Световните щафети в Гуанджоу и Световното първенство в зала в Нанкин.

"Китай е много, много важен за нас“, каза той, посочвайки "високото ниво на инвестиции“ в центрове за високи постижения и спринт като доказателство за „стратегическия императив“ от страна на спортните власти в страната.

В крайна сметка Коу вярва, че самите атлети са движещата сила зад вълнението. "Знам от разговорите си със спортистите... те са наистина развълнувани да се върнат в Китай“, заключи той. "В Пекин ще видим най-добрите от най-добрите.“

Снимки: Gettyimages