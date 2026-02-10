Популярни
Легендата в маратона Пол Тергат пристига в Лагос за африканска среща на върха по лека атлетика

  • 10 фев 2026 | 10:09
  • 303
  • 0
Легендата в маратона Пол Тергат пристига в Лагос за африканска среща на върха по лека атлетика

Членът на Международния олимпийски комитет (МОК) и бивш световен рекордьор в маратона Пол Тергат се очаква да пристигне в Лагос в сряда за двудневната конференция на Световната атлетика, посветена на бягането в Африка, която започва в четвъртък.

Тергат, един от най-известните бегачи на дълги разстояния в Африка, ще бъде придружен от своя мениджър за социални медии Глория Тергат, докато подготовката за престижния континентален форум навлиза в заключителната си фаза.

Очаква се конференцията на Световната атлетика да привлече водещи фигури от световната и африканската лека атлетика и ще послужи като уводно събитие към тазгодишния маратон на Лагос, който ще се проведе в събота по ново трасе.

Лагос ще бъде домакин на новаторска африканска среща на върха по бягане, която ще отбележи важен етап в развитието на бягането на дълги разстояния на континента. В събитието ще участва кенийската икона Пол Тергат, петкратен световен шампион по крос-кънтри и бивш световен рекордьор в маратона.

Тергат, смятан за един от най-великите бегачи на дълги разстояния за всички времена, ще бъде основен лектор и ще сподели прозрения и опит от своята знаменита кариера. Присъствието му подчертава ангажимента на срещата да вдъхнови следващото поколение африкански атлети и да подкрепи развитието на спорта на континента.

Срещата, организирана от Nilayo Sports Management Limited, има за цел да събере ключови фигури в африканската атлетика. Сред присъстващите ще бъдат представители на национални атлетически федерации, технически лица, треньори, елитни спортисти и спортни журналисти. Дискусиите ще се съсредоточат върху бъдещето на африканското бягане на дълги разстояния, като ще се търсят стратегии за развитие на таланти, подобряване на представянето и насърчаване на устойчивото развитие в спорта.

