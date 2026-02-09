Ехамер спечели титлата на Швейцария с най-добър резултат в света за сезона в седмобоя

Световният шампион в зала от 2024 г. Симон Ехамер завърши първия си седмобой за сезона на 8 февруари по време на националния шампионат на Швейцария. Той доминира в надпреварата и спечели с най-добър резултат в света за годината – 6416 точки.

Ехамер вече беше участвал в шест от седемте дисциплини на седмобоя през този сезон, като подобри личните си постижения във всички тях с едно изключение. В скока на височина той записа 1.98 м, което е само с 2 см по-малко от най-добрия му резултат за сезона.

В най-силната си дисциплина скока на дължина Ехамер постигна 8.05 м, преминавайки границата от осем метра за първи път тази година. Останалите му резултати бяха 5.10 м в овчарския скок, 7.63 секунди на 60 м с препятствия, 6.77 секунди на 60 м, 14.57 м в тласкането на гюле и 2:45.75 минути в бягането на 1000 м.

След като настоящият световен и европейски шампион в зала Сандер Скотхайм пропуска сезона на закрито поради контузия, Ехамер е твърдо решен да си върне световната титла.

Швейцарецът също така е насочил поглед към Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г., но ще трябва да избере дали да се състезава в десетобоя или в скока на дължина.

На Европейското първенство по лека атлетика в Мюнхен през 2022 г. той се класира на второ място в десетобоя с 8468 точки. Въпреки това, на Европейското първенство по лека атлетика в Рим през 2024 г. той избра да се състезава в скока на дължина и зае трето място с 8.31 м, след което остана на крачка от подиума на Олимпийските игри през 2024 г., където се класира четвърти с 8.20 м.

При жените петобоят на швейцарския шампионат на закрито беше спечелен от 21-годишната Лиана Трумпи с 4297 точки. Тя постигна и личен рекорд от 2:19.61 минути в бягането на 800 метра на къса писта.

Трумпи записа още 8.71 секунди на 60 м с препятствия, 13.34 м в тласкането на гюле, 1.75 м в скока на височина и 5.94 м в скока на дължина.

Това е първа национална титла на закрито за Трумпи, след като миналата година спечели титлата в седмобоя на открито и се класира на пето място на Европейското първенство по лека атлетика до 23 години в Берген през 2025 г.

Снимки: Imago