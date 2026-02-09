Преслав Петков със 7 точки, Соренто с 10-а загуба в А2

Световният вицешампион с България Преслав Петков и неговият отбор Ромео (Соренто) допуснаха 10-а загуба в италианската Серия А2.

Соренто записа неуспех като гост на Порто Виро с 1:3 (15:25, 34:32, 22:24, 28:30) в мач от 18-ия кръг.

Преслав Петков игра цял мач и реализира 7 точки (1 ас, 60% ефективност в атака - +1).

Бившият волейболист на Дея спорт (Бургас) Стефано Патриарка се отчете с 9 точки.

Националът на Чили Висенте Парагире реализира 22 точки (2 аса), а най-резултатен за Соренто стана Андреа Балди с 26 точки (1 ас).

Бившият национал на Италия Джулио Пинали бе най-резултатен за Порто Вино с 24 точки (4 аса).