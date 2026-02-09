Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ботев с остра реакция на промяната на часа за дербито

Ботев с остра реакция на промяната на часа за дербито

  • 9 фев 2026 | 17:10
  • 1576
  • 2

От Ботев (Пловдив) публикуваха декларация, в която се изразява несъгласието с промяната на часа на предстоящото дерби с Локомотив (Пловдив) за Купата на България. От "канарчетата" смятат, че подобна промяна толкова близо до срещата е неприемлива за феновете, които вече са направили своите планове за двубоя.

"ПФК Ботев Пловдив изразява острото си несъгласие и възмущение от решението на БФС да промени часа на дербито Локомотив – Ботев днес в 16:00 ч., с мотив „по изискване на полицията“.

Категорично заявяваме, че в публичното пространство липсва каквато и да е яснота кога полицията е уведомила БФС за подобно изискване. По наша информация писмото от полицията, адресирано до БФС, е постъпило във футболната централа преди 7 дни, но очевидно са били необходими цели седем дни, за да бъде прочетено и да се вземе решение.

Задаваме напълно логични и основателни въпроси към ръководството на БФС:

Какво правим с феновете, които вече са си закупили билети и са на работа?

Тези хора трябва ли да напускат работните си места, за да присъстват на мача?

Или за БФС няма абсолютно никакво значение дали по стадионите ще има фенове?

Подобно отношение показва пълна липса на уважение към привържениците – хората, заради които футболът изобщо съществува. Смяната на часа 72 часа преди мача, при това в работен ден, и насрочването му за 15:30 ч., е пример за поредното некомпетентно и безотговорно поведение на хората, работещи във футболната централа.

Това не е изолиран случай, а част от поредица решения, които системно вредят на българския футбол, на клубовете и най-вече на феновете. Настояваме за яснота, прозрачност и отговорност при вземането на подобни решения, защото в противен случай става ясно, че интересът на запалянковците е последното, което вълнува БФС", се казва в позицията.

