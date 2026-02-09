Дезинфектантите и маските актуални и в Милано-Кортина

Фигуристката Амбър Глен дори не получи шанс да се класира за олимпийския отбор на САЩ за Пекин 2022, защото даде положителен тест за КОВИД-19. Този път, докато американката се готви да се бори за индивидуален медал на Зимните игри в Милано-Кортина следващата седмица, тя разчита на „безумно количество дезинфектант за ръце“, за да се увери, че подобно нещо няма да й се случи отново, пише АП.

Тя и други спортисти, чието участие на Олимпийските игри в Пекин се провали заради пандемията преди четири години, все още се борят с тези спомени.

„Имаме определени витамини от група B, витамин C, такива неща, които са одобрени от Олимпийския и параолимпийския комитет на САЩ, които приемаме. Всичко, което ще ме предпази от разболяване, си казвам: „Дай ми го сега!“ Пия всички тези зелени сокове, каза Глен, 26-годишна от Плано, Тексас, която е първата жена, спечелила три поредни титли по фигурно пързаляне в САЩ от Мишел Куан преди две десетилетия.

Състезателят по бързо пързаляне с кънки Кейси Доусън пропусна церемонията по откриването преди четири години, а след това и първото си състезание на 5000 метра, защото се зарази с КОВИД-19 преди да отлети за Китай.

„Дадох положителни резултати в 50 поредни теста“, заяви 25-годишният Доусън.

Подобно на Глен, той избира щедри порции витамини и използва маски, които бяха задължителни на последните Зимни олимпийски игри.

След като завърши осми на 5000 метра в Милано в неделя, той планира да участва и на 10 000 метра в петък, в отборното преследване и на 1500 метра.

„Вземам правилните предпазни мерки. Научихме много от пандемията от КОВИД", добави американецът.