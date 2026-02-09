Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Diko Beach festival*26 ще се проведе в Бургас

Diko Beach festival*26 ще се проведе в Бургас

  • 9 фев 2026 | 12:57
  • 134
  • 0
Diko Beach festival*26 ще се проведе в Бургас

Турнирът по плажен волейбол за любители Diko Beach festival*26 тази година ще се проведе в Бургас от 30 юли до 2 август.

“Приятели на плажния волейбол, купона и фестивалите: Каним ви на поредното 10-то волейболно приключение-турнирът по плажен волейбол за аматьори Diko Beach festival*26.  Турнирът се утвърди, като най-атрактивното и масово събитие по плажен волейбол в България. Това лято турнирът ще се проведе от 30 юли и 2 август в Бургас, на Sport Toto Beach Arena, С подкрепата на Община Бургас.  Тази година ще има фестивална част – сцена с изпълнители, групи, диджей парти, местни и други детски спортни, музикални формации. Организаторът иска да покажем млади хора-талантите на България, чрез това не само спортно, но и превръщащо се в допълнение и културно събитие.  Целта, също така е да се популяризира този прекрасен и атрактивен спорт, както и да превърне четири дни в празник, както за участниците, така и гостите и жителите на Община Бургас”, написаха от организаторите.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Верона с историческа първа Купа на Италия

Верона с историческа първа Купа на Италия

  • 8 фев 2026 | 21:11
  • 3550
  • 0
Страхотен Владимир Гърков с 11 точки, Сен Назер с 13-а загуба

Страхотен Владимир Гърков с 11 точки, Сен Назер с 13-а загуба

  • 8 фев 2026 | 20:55
  • 1217
  • 0
Страхотен Венислав Антов с 30 точки, Туркоа изпусна победа във Франция

Страхотен Венислав Антов с 30 точки, Туркоа изпусна победа във Франция

  • 8 фев 2026 | 20:49
  • 1519
  • 0
Култов Пламен Константинов: Това е Зенит (Казан), а не някакви колхозници!

Култов Пламен Константинов: Това е Зенит (Казан), а не някакви колхозници!

  • 8 фев 2026 | 20:27
  • 9430
  • 2
Симеон Николов: В плейофите Локомотив ще е най-силният отбор

Симеон Николов: В плейофите Локомотив ще е най-силният отбор

  • 8 фев 2026 | 19:54
  • 4815
  • 2
Денислав Бърдаров отново впечатли с 24 точки, но ИББ пак загуби

Денислав Бърдаров отново впечатли с 24 точки, но ИББ пак загуби

  • 8 фев 2026 | 19:13
  • 1166
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

  • 9 фев 2026 | 10:59
  • 33267
  • 49
Задържаха звезда на ЦСКА

Задържаха звезда на ЦСКА

  • 9 фев 2026 | 10:44
  • 30837
  • 49
Общо пет комплекта медали ще бъдат раздадени днес на Милано – Кортина 2026

Общо пет комплекта медали ще бъдат раздадени днес на Милано – Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 07:52
  • 9968
  • 4
Ботев (Пд) скочи срещу съдиите за дербито: Мълчанието вече не е неутралитет, то е съучастие

Ботев (Пд) скочи срещу съдиите за дербито: Мълчанието вече не е неутралитет, то е съучастие

  • 9 фев 2026 | 10:30
  • 4358
  • 21
Само един български участник в третия ден на Милано – Кортина 2026

Само един български участник в третия ден на Милано – Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 07:19
  • 9958
  • 0
Желязна защита изведе Сиатъл Сийхоукс до втора титла от Супербоул

Желязна защита изведе Сиатъл Сийхоукс до втора титла от Супербоул

  • 9 фев 2026 | 05:20
  • 13683
  • 11