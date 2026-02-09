Diko Beach festival*26 ще се проведе в Бургас

Турнирът по плажен волейбол за любители Diko Beach festival*26 тази година ще се проведе в Бургас от 30 юли до 2 август.

“Приятели на плажния волейбол, купона и фестивалите: Каним ви на поредното 10-то волейболно приключение-турнирът по плажен волейбол за аматьори Diko Beach festival*26. Турнирът се утвърди, като най-атрактивното и масово събитие по плажен волейбол в България. Това лято турнирът ще се проведе от 30 юли и 2 август в Бургас, на Sport Toto Beach Arena, С подкрепата на Община Бургас. Тази година ще има фестивална част – сцена с изпълнители, групи, диджей парти, местни и други детски спортни, музикални формации. Организаторът иска да покажем млади хора-талантите на България, чрез това не само спортно, но и превръщащо се в допълнение и културно събитие. Целта, също така е да се популяризира този прекрасен и атрактивен спорт, както и да превърне четири дни в празник, както за участниците, така и гостите и жителите на Община Бургас”, написаха от организаторите.