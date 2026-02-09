Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Силни Християн Димитров и Самуил Вълчинов донесоха 12-а победа на Равена

Силни Християн Димитров и Самуил Вълчинов донесоха 12-а победа на Равена

  • 9 фев 2026 | 11:09
  • 303
  • 0
Силни Християн Димитров и Самуил Вълчинов донесоха 12-а победа на Равена

Националите Християн Димитров и Самуил Вълчинов и техният Консар (Равена) записаха 12-а победа във второто ниво на италианското първенство - Серия А2. Воденият от Антонио Валентини тим се наложи над Кампи Реали (Канту) и Николай Иванов с 3:1 (25:16, 23:25, 25:11, 25:21) в двубой от 18-и кръг.

Християн Димитров се отчете с 20 точки (7 блокади, 45% ефективност в атака - +11). Самуил Вълчинов се разписа с 12 точки (1 ас, 3 блока, 1 ас, 3 блока, 42% ефективност в атака, 21% перфектно и 47% позитивно посрещане - +4).

Италианският национал с български корени Мануел Златанов записа 13 точки (2 аса, 2 блока).

За Канту младежкият национал Николай Иванов записа 5 точки (26% ефективност в атака, 17% перфектно и 33% позитивно посрещане - -3)

Матео Мескиари завърши с 16 точки (1 ас, 3 блока).

Равена има 38 точки в актива си (12 победи, 6 загуби). Канту е на 14-а позиция с 10 точки (4 победи, 14 загуби).

В следващия кръг Равена среща Ринашита Лагонегро, на 15 февруари (неделя). Канту среща Прима Ла Кашина Таранто.

