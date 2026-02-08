Свобода извоюва трудна победа на 60 метра, Мое Берг отново доминира в Дортмунд

Турнирът по лека атлетика в зала Sparkassen Indoor Meeting в Дортмунд, част от бронзовите серии на Световния атлетически тур в зала, предложи значителна доза драма. Норвежецът Хакон Мое Берг постави рекорд на състезанието на 1500 метра, а полякинята Ева Свобода постигна трудно извоювана победа в спринта на 60 метра при жените.

Свобода, която се цели в Световното първенство в зала на родна земя в Куяви-Поможе следващия месец, спечели първия си старт за сезона с време 7.24. Въпреки характерния си отличен старт във финала, тя не успя да се откъсне от останалите състезателки.

Младата звезда на Великобритания Мейбъл Аканде отправи сериозно предизвикателство към Свобода и завърши втора със 7.25, докато германката Ребека Хаазе зае третото място с време 7.27.

Унгарската рекордьорка Богларка Такач, която победи Свобода на 100 метра на Европейския отборен шампионат по лека атлетика през 2025 г. в Мадрид, не успя да премине сериите, където записа време 7.42.

Полякът Оливер Вдовик осигури първата част от полски дубъл на 60 метра, като спечели с рекорд на турнира от 6.55, което е вторият му личен рекорд за сезона. Той изтръгна победата в последните мигове пред унгареца Доминик Иловски (6.56) и сънародника си Доминик Копец (6.57) в състезание, чийто развой се промени изцяло в последните 10 метра. Копец изглеждаше, че е направил най-добрия старт и се насочваше към победата, но леко отслабна в края, позволявайки на сънародника си и на Иловски да го изпреварят.

Мое Берг продължава доминацията си на 1500 метра Хакон Мое Берг подобри рекорда на турнира, държан досега от световния шампион Исак Надер, с повече от две секунди и счупи личния си рекорд в зала, постигайки време от 3:34.02. Той доминираше в бягането от старта до финала.

Двойният европейски шампион до 20 години вече беше поставил най-доброто време в света за сезона с 3:34.32 при победата си в Стокхолм през януари, преди 19-годишният австралиец Камерън Майърс да го подобри с 3:32.78 на 1 февруари.

Германецът Мариус Пробст зае далечното второ място с 3:38.42, повеждайки останалата част от групата зад доминиращия млад норвежец. Белгиецът Елиът Вермюлен, който спечели бронз зад Мое Берг на 1500 метра на Европейското първенство до 20 години, завърши трети с 3:39.48.

Полякът Мачей Видерка спечели и постави нов рекорд на турнира на 800 метра с 1:45.81. Той удържа атаката на германеца Малик Скупин-Алфа, който завърши плътно зад него с личен рекорд от 1:45.95.

При жените на 800 метра Лена Кандисунон взе победата с 2:02.34, въпреки атаката от вътрешната страна в последната обиколка от страна на Таня Шпил, която трябваше да се задоволи с второто място с време 2:03.34.

В бягането на 60 метра с препятствия при мъжете не липсваше драма както в сериите, така и във финала. Първоначално Дамиен Чикиер получи червен картон в серията си за фалстарт, но бяга под протест и записа 7.68 за второто място, след като се забави на старта. Въпреки че първоначално беше отбелязан като дисквалифициран, той все пак стигна до финала. Там чехът Йонас Коломазник, който даде най-бързото време в квалификациите, също получи червен картон за фалстарт и избра да бяга под протест.

В крайна сметка Чикиер изравни рекорда на турнира от 7.58, а Елмо Лака зае второто място със 7.56, следван от Ронан Греф със 7.67. Впоследствие Коломазник беше дисквалифициран.

На 400 метра Жан Пол Бредау удържа световния и европейски медалист в щафетата Джонатан Сакор, за да спечели с нов рекорд на турнира от 46.00 във второто си състезание за годината. Сакор завърши втори с 46.48, след като се опита да изпревари германеца на правата в последната обиколка, но трябваше да се върне зад него преди виража, което изчерпа силите му за финалните 50 метра. Европейският вицешампион на 200 метра до 20 години Педро Афонсо спечели второто бягане на 400 метра и зае третото място в общото класиране с 46.49 в първото си състезание на тази дистанция в зала.

Снимки: Gettyimages