Австралийската спринтова сензация Гаут Гаут се оттегля от Игрите на Британската общност през 2026 г.

Австралийската спринтова сензация Гаут Гаут взе решение да не участва в тазгодишните Игри на Британската общност в Шотландия, като вместо това избра да се съсредоточи върху дисциплината 200 метра на Световното първенство за юноши под 20 години.

18-годишният атлет от Куинсланд се превърна в култова фигура, след като изгря на световната лекоатлетическа сцена преди по-малко от две години.

След като в края на 2024 г. подобри 56-годишния национален рекорд на 200 метра, поставен от Питър Норман, Гаут привлече вниманието на световните медии през 2025 г. с дебюта си на световно първенство и участието си в полуфиналите на 200 метра в Япония.

Той беше сочен като потенциален медалист на 100 метра в Глазгоу, но предпочете да се концентрира върху 200-метровата дистанция на шампионата за юноши в Орегон, където се надява да подражава на легендарния Юсейн Болт.

Шефът на мисията на австралийския отбор за Игрите на Британската общност Петриа Томас заяви, че разбира решението на тийнейджъра.

Томас отбеляза, че участието както в Глазгоу 2026, така и в Юджийн е затруднено поради конфликти в международния лекоатлетически календар, а дългогодишната цел на Гаут е стремежът му да стане първият австралиец, спечелил златен медал в спринта на световно първенство за юноши.

"Гаут е изключителен талант и въпреки че няма да бъде в Глазгоу, се надяваме да го видим да носи зеленото и златното на Игрите на Британската общност в бъдеще“, каза Томас.

"Мисля, че е важно всички да помним, че той е на 18 години и все още е в процес на развитие. Пред него има дълга кариера и ние уважаваме решението му да даде приоритет на Световното първенство под 20 години, докато се подготвя за домашните олимпийски игри в Бризбън през 2032 г.“

Австралийската атлетическа федерация също подкрепи решението на Гаут да се съсредоточи върху шампионата за юноши.

Снимки: Imago