Каралис триумфира в Атина с 5.90 м

Емануил Каралис постигна победа пред родна публика, след като преодоля 5.90 метра в овчарския скок на турнира в зала Fly Athens, част от Сребърния тур на Световната атлетика.

Каралис правеше пестеливи опити през цялата вечер, като започна състезанието с успешен скок от първия път на 5.70 м. Той пропусна 5.80 м, преди да си осигури победата над Крис Нилсен от САЩ с преодоляване на 5.90 м от втори опит.

След като бе направил само три скока през цялата вечер, Каралис имаше достатъчно сили в резерв и вдигна летвата на 6.00 м – височина, която все още не е покорявана в този сравнително ранен етап от сезона в зала. Първите му два опита бяха обещаващи, преди да се откаже при третото си усилие на 6.00 м.

Каралис изглеждаше леко разочарован, че не успя да зарадва родната публика с първия шестметров скок за сезона, но благодари сърдечно на хилядите фенове, дошли да го гледат.

"Като малък гледах състезанията тук и най-накрая имах шанса да се състезавам на същото място. Щастлив съм да видя толкова много хора по трибуните, особено малките деца. Днес имах възможност да изпробвам новите си прътове, тестът не се получи, но това не е нещо, което ни притеснява. Скоро ще имам възможност да скоча по-високо“, заяви Каралис, цитиран от SEGAS.

Той спечели с една чиста височина пред Нилсен, който записа най-добър резултат за сезона от 5.80 м и зае второто място в Атина. Чехът Давид Холи допълни челната тройка с 5.70 м.

Сред многобройната публика в олимпийската зала "Пайнана“ в покрайнините на Атина бяха президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов и гръцкият министър на спорта Янис Вруцис.

"За мен беше чест да получа специално признание от гръцкия министър на спорта Янис Вруцис. Насладихме се на страхотната атмосфера на турнира Fly Athens тази вечер. Благодаря и поздравления на Емануил Каралис за отличната организация и фантастичната вечер за атлетиката!“, каза Карамаринов.