  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Цветан Соколов с 21 точки, Матей Казийски с 14 точки! Халбанк с успех №15

Цветан Соколов с 21 точки, Матей Казийски с 14 точки! Халбанк с успех №15

  • 8 фев 2026 | 17:38
  • 434
  • 0
Цветан Соколов с 21 точки, Матей Казийски с 14 точки! Халбанк с успех №15

Бившите национала Цветан Соколов и Матей Казийски изиграха пореден силен мач за своя Халкбанк (Анкара).

Воденият от Радостин Стойчев Халкбанк се наложи като гост над Газиентеп Генчлик Спор с 3:1 (22:25, 30:28, 25:18, 25:18) в турската Ефелер лига.

Цветан Соколов заби 21 точки (1 ас, 2 блока, 52” ефективност в атака - +14).

Матей Казийски добави 14 точки (1 ас, 50% ефективност в атака, 42% перфектно и 58% позитивно посрещане - +12).

Йоани Леел също записа 14 точки ( 3 блока).

Ян Бьоме заби 26 точки (1 ас) за Генчлик.

Назар Хетман добави 16 точки (2 аса).

Халкбанк е втори във временното класиране с актив от 43 точки (15 победи, 3 загуби).

