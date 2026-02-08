Британските състезатели по скелетон няма да могат да използват каските със специален дизайн в Милано-Кортина

Британските състезатели по скелетон няма да могат да използват каските със специален дизайн, разработен за Олимпийските игри в Милано-Кортина, след като Спортният арбитражен съд отхвърли жалбата на Британската асоциация по бобслей и скелетон (BBSA), съобщава агенция Ройтерс.

BBSA отнесе делото до КАС по-рано тази седмица, след като Международната федерация по бобслей и скелетон (IBSF) забрани каските, заявявайки, че нарушават правилата. На изслушването в КАС BBSA твърди, че каската е произведена без никакви прикрепени елементи и следователно няма аеродинамични модификации. IBSF обаче заяви, че каската има спойлери и изпъкнали ръбове, които всъщност подобряват аеродинамиката.

„След като изслуша експертните мнения и разгледа доказателствата, комисията на КАС отбелязва, че каската се отклонява от стандартната форма и отразява нов дизайн, специално разработен за подобряване на аеродинамичните характеристики, където задната част значително изпъква“, се казва в изявление на съда.

„Комисията определи, че BBSA не е установила в достатъчна степен, че каската отговаря на действащите правила на IBSF. В резултат на това заявлението беше отхвърлено“, добавиха от КАС.

Великобритания има сериозна традиция в скелетона с три златни медала в женските дисциплини, докато двукратният световен шампион Мат Уестън е фаворит за златния медал при мъжете в Кортина.