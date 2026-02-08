Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. САЩ води във фигурното пързаляне след втория ден

САЩ води във фигурното пързаляне след втория ден

  • 8 фев 2026 | 03:19
  • 181
  • 0
САЩ води във фигурното пързаляне след втория ден

Мадисън Чок и Евън Бейтс представиха уникална волна програма, малко след като Иля Малинин остана втори в кратката програма при мъжете, а САЩ продължава да води в отборното състезание по фигурно пързаляне на Олимпийските игри в Милано-Кортина.

Трикратните световни шампиони Чок и Бейтс показаха интересна интерпретация като хореография и костюми в стил пасо добле и получиха най-високата оценка от 133.23 точки.

Втори се наредиха представителите на домакините Шарлен Гиняр и Марко Фабри със 124.22, а трети са канадците Марджъри Лажо и Закари Лага със 120.90 точки.

При мъжете американецът Иля Малинин направи дългоочаквания си олимпийски дебют, но беше победен от японския си съперник Юма Кагияма в кратката програма при мъжете.

Излизайки на леда последен, Малинин изпълни два четворни скока и задно салто, което впечатли публиката, но изпълнението му далеч не беше безупречно. 21-годишният фигурист изглеждаше изненадан, когато резултатът му от 98.00 точки беше показан, оставяйки го далеч зад най-близкия му съперник Кагияма, който направи вълнуващо представяне и получи 108.67 точки. Трети се нареди Стивън Гоголев от Канада с 92.99.

Двукратният световен шампион Малинин е безспорният фаворит за златния медал в индивидуалното състезание при мъжете, като неговите програми с множество четворни скокове и експлозивен стил го правят една от най-големите атракции на Игрите. Роденият във Виена, Вирджиния, фигурист е спечелил 14 състезания подред и е непобеден от ноември 2023 година.

„Целта ми не е титлата в отборното състезание, а да се съсредоточа върху себе си и върху това как се чувствам като цяло. Доста съм доволен от това, което направих, защото беше само 50% от пълния ми потенциал. Като цяло съм много горд с всичко, което постигнах досега“, заяви американецът.

Според регламента само пет от общо десетте отбора продължават битката за отличията след четирите кратки програми при мъжете, жените, спортните и танцовите двойки. Франция, Република Корея, Китай, Великобритания и Полша бяха елиминирани.

След волната програма при танцовите дуети САЩ е на върха с 44 точки, пред Япония с 39, Италия с 37, Канада с 35 и Грузия с 32 точки.

Утре ще бъдат раздадени медалите в отборната надпревара във фигурното пързаляне, след като се изиграят волните програми при жените, мъжете и спортните двойки.

