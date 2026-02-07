Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Майнц 05
Точни дузпи на немски национал донесоха пореден успех и повече спокойствие за Майнц

  • 7 фев 2026 | 19:26
  • 512
  • 0
Майнц 05 победи с 2:0 Аугсбург в мач от 21-вия кръг на Бундеслигата. И двете попадения за тима от карнавалния град бяха от дузпи, които бяха безупречно изпълнени от национала на Германия Надим Амири (8’-дузпа, 80’-дузпа).

Така Майнц записа трета поредна победа и се изкачи на 13-а позиция с 21 точки. С точка повече остава днешният им съперник.

В самото начало на срещата домакините излязоха напред, след като Елвис Реджбекай от гостите фаулира Щефан Бел в наказателното си поле. Надим Амири от Майнц бе безупречен и даде преднина на отбора си - 1:0. До края на полувремето Аугсбург пропусна добър шанс, като стражът на домакините Даниел Батц отрази удар на Алексис Клод-Морис.

Втората част започна с пропуск на Майнц, този път на Силас, който стреля право във Фин Дамен. Всякаква надежда за Аугсбург приключи 10 минути преди края на мача, когато те домакините получиха още една дузпа, Амири беше фаулиран от Антон Каде в наказателното поле и самият той за втори път от бялата точка преодоля Дамен за крайното 2:0.

