Атлетик и Родопа с победи в Пловдив

  • 1 фев 2026 | 18:58
Блицтурнир с участието на Атлетик (Куклен), Родопа (Смолян) и местния Локомотив U18 се проведе в Пловдив. Трите отбора изиграха по едно полувреме всеки срещу всеки. Съперниците от Югоизточната Трета лига завършиха наравно. Хенинг Паул Якоби откри от дузпа за Атлетик, а Антон Белюков изравни за смолянския тим. Отборът от Куклен надви младите пловдивчани с 3:2. Макджералд Уоха на два пъти и веднъж Алиберк Коджаали бяха точни за победителите. Родопа се наложи с 2:1 над юношите на Локо. Успехът осигуриха головете на Венцислав Камбошев и Теодор Стефанов.

Снимки: fkrodopa-smolyan.com

