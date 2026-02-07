Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Късен гол на Гираси измъкна поредна победа за Дортмунд, “жълто-черните” съвсем доближиха Байерн

Късен гол на Гираси измъкна поредна победа за Дортмунд, “жълто-черните” съвсем доближиха Байерн

  • 7 фев 2026 | 18:38
  • 748
  • 0
Късен гол на Гираси измъкна поредна победа за Дортмунд, “жълто-черните” съвсем доближиха Байерн

Борусия (Дортмунд) не спира с победите и спечели с 2:1 гостуването си на Волфсбург в мач от 21-вия кръг на Бундеслигата. Късен гол на Серу Гираси в 87-ата минута донесе петата поредна победа за тима на Нико Ковач и общо 12 успех в последните 14 мача за тима. Така Борусия вече е само на три точки от лидера Байерн (Мюнхен), който утре играе у дома срещу третия в класирането Хофенхайм. Волфсбург пък записа трета поредна загуба и остава непосредствено над опасната зона.

Така Борусия вече е само на три точки от лидера Байерн (Мюнхен), който утре играе у дома срещу третия в класирането Хофенхайм. Волфсбург пък записа трета поредна загуба и остава непосредствено над опасната зона.

В 25-ата минута “вълците” пропуснаха златен шанс да излязат напред. Грешка на Валдемар Антон подари топката на Мохамед Амура, който напредна и излезе сам срещу Грегор Кобел, но стреля над вратата. Седем минути по-късно пък на свой ред Дортмунд имаше страхотна възможност, след като Максимилиан Байер стреля опасно, а топката рикошира в бранителя на Волфсбург Денис Вавро, а след това и в напречната греда на Камил Грабара. В 38-ата минута все пак Борусия поведе. Центриране от корнер на Юлиан Риерсон намери главата на Юлиан Брант и той простреля стража на домакините - 0:1.

В самото начало на втората част обаче Волфсбург успя да изравни - също от статично положение. Макс Арнолд центрира от пряк свободен удар, а гръцкият бранител Константинос Кулиеракис бе оставен непокрит и с глава простреля Кобел - 1:1. Последваха  много по-добри мигове за домакините, като Кобел трябваше да спасява удар на отново излезлия отново сам срещу него Амура. по-спокойно темпо в мача, като най-интересното предстоеше във финалните моменти. В 80-ата минута пък Ловро Маер бе близо до това да донесе пълния обрат за домакините, но ударът му с глава намери напречната греда.

И така седем минути по-късно Борусия наказа тези пропуски и отново нанесе удар по съперника си. Лукас Нмеча напредна и комбинира с Фабио Силва. Португалецът пък изведе отлично Серу Гираси, който простреля Грабара - 1:2 за Дортмунд.

До края на мача домакините опитаха стихиен натиск, но така и не успяха да изравнят.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Барселона 3:0 Майорка, Марк Бернал също се разписа

Барселона 3:0 Майорка, Марк Бернал също се разписа

  • 7 фев 2026 | 18:23
  • 6145
  • 23
Ман Юнайтед с четвърти пореден успех при Карик, червен картон на Ромеро улесни пропадането на Тотнъм

Ман Юнайтед с четвърти пореден успех при Карик, червен картон на Ромеро улесни пропадането на Тотнъм

  • 7 фев 2026 | 16:24
  • 21999
  • 32
Вместо на върха: тежка загуба обърка сметките на Лукас Петков и Елверсберг

Вместо на върха: тежка загуба обърка сметките на Лукас Петков и Елверсберг

  • 7 фев 2026 | 16:17
  • 1003
  • 0
Арсенал увеличи преднината си на върха след красив гол на Субименди и силно включване на Гьокереш

Арсенал увеличи преднината си на върха след красив гол на Субименди и силно включване на Гьокереш

  • 7 фев 2026 | 18:56
  • 9454
  • 10
Уулвс 1:3 Челси, "вълците" върнаха един гол

Уулвс 1:3 Челси, "вълците" върнаха един гол

  • 7 фев 2026 | 16:59
  • 4643
  • 10
Maчът между Севиля и Жирона също бе отложен

Maчът между Севиля и Жирона също бе отложен

  • 7 фев 2026 | 16:59
  • 1888
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 3:1 Ботев (Враца), шоу на "сините"

Левски 3:1 Ботев (Враца), шоу на "сините"

  • 7 фев 2026 | 18:55
  • 61381
  • 257
Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

  • 7 фев 2026 | 16:55
  • 53173
  • 149
Арсенал увеличи преднината си на върха след красив гол на Субименди и силно включване на Гьокереш

Арсенал увеличи преднината си на върха след красив гол на Субименди и силно включване на Гьокереш

  • 7 фев 2026 | 18:56
  • 9454
  • 10
Барселона 3:0 Майорка, Марк Бернал също се разписа

Барселона 3:0 Майорка, Марк Бернал също се разписа

  • 7 фев 2026 | 18:23
  • 6145
  • 23
Палмър съсипа Уулвс с хеттрик за по-малко от полувреме, Челси се доближи на точка до топ 4

Палмър съсипа Уулвс с хеттрик за по-малко от полувреме, Челси се доближи на точка до топ 4

  • 7 фев 2026 | 16:59
  • 4643
  • 10
Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

  • 7 фев 2026 | 14:28
  • 35585
  • 121