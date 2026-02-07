Идеята за ubuntu и олимпийския смисъл

Малцина разбират какво изпитват спортистите на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина 2026 така добре, както президентът на МОК Кърсти Ковънтри.

С фантастична церемония бяха открити Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина

Седемкратна олимпийска медалистка по плуване за Зимбабве, тя призова състезателите във всичките четири града домакини да се насладят на всяка секунда от предстоящите две седмици.

В емоционалната си реч по време на церемонията по откриването Ковънтри се опря на собствения си опит, казвайки: „Знам какво е това усещане – тази смесица от вълнение и напрежение.

"When we see an athlete stumble and find the strength to rise, we are reminded that we can do the same. When we see rivals embrace at the finish line, we are reminded that we can choose respect."



Double Olympic champion Kirsty Coventry speaks at her first Olympic Games as… pic.twitter.com/4e0LoMDMvP — The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026

Цял един живот на усилен труд, ранни сутрини, дълги дни, жертви и разочарования. Всичко се свежда до този момент. Познавам чувството, когато осъзнаеш: това е моментът – успял си.“

Думите на Ковънтри надхвърлиха рамките на спортното представяне и докоснаха истинския дух на Олимпийските игри. Тя насърчи спортистите да напомнят на зрителите какво означава да бъдеш човек – да мечтаеш, да преодоляваш, да се уважаваш взаимно и да се грижиш един за друг.

It's now time for the Olympic Oath...



First pronounced by Belgian athlete Victor Boin at Antwerp 1920, it pledges all athletes to compete in accordance with the rules, fairness and the values of the Olympic spirit. 🤝📜#OpeningCeremony | #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/PYF5LVQFWX — The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026

„Ето защо всички ние обичаме Игрите“, продължи тя. „Защото чрез вас виждаме най-доброто от самите себе си. Вие ни напомняте, че можем да бъдем смели, че можем да бъдем добри и че можем да се изправим отново, независимо колко тежко сме паднали.“

Черпейки вдъхновение от африканските си корени, Ковънтри обедини публиката с една дума – ubuntu, която означава: „Аз съм, защото ние сме.“

Тя подсилва посланието, че сме по-силни заедно и че израстваме, когато се подкрепяме взаимно.

Our artistic interpretation of tonight's magnificent Opening Ceremony... and how it came to life! ✨#MilanoCortina2026 #OpeningCeremony pic.twitter.com/PBNgxLgXCb — The Olympic Games (@Olympics) February 7, 2026

„Нека тези Игри бъдат празник на онова, което ни обединява, и на всичко, което ни прави хора – вдъхновявайки ни всички да бъдем най-добрата версия на себе си – заедно.“

Речта на Ковънтри последва откриващото слово на Джовани Малаго, президент на Организационния комитет на Милано–Кортина 2026.

Малаго насочи прожекторите към Отбор Италия, чиито състезатели ще представляват страната домакин през следващите две седмици, обединявайки нацията.

„Какъвто и да е резултатът, вие ще обедините цяла Италия“, заяви той. „Скоро олимпийският огън ще бъде запален на наша земя. Той ще гори ярко на повече от едно място – два огъня, за първи път в историята на Игрите.

Този магически момент трябва да бъде източник на огромна национална гордост. Защото тези Игри отново показаха как, въпреки всички предизвикателства, културното и спортното значение на Италия – и на Европа – може да продължи да отеква силно по целия свят.“