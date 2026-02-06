Европейска титла за България в отборната надпревара на 10 м пистолет в Бургас

Борис Димитров, Даниел Делчевски и Калоян Петков спечелиха отборната титла на пистолет при юношите до 16 години на Европейското първенство по спортна стрелба с въздушно оръжие за младежи, юноши и девойки в Бургас. Българските стрелци поставиха и европейски рекорд с общо 1117 точки.

Призовата тройка в отборната надпревара допълниха Украйна и Турция.

В индивидуалната надпревара на дисциплината Борис Димитров завърши шести с 475 точки, Даниел Делчевски е 14-и с 371, а Калоян Петков - 15-и също с 371 точки.