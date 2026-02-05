Антоанета Костадинова: Радвам се, че успяхме - в България да организираме Европейско първенство

Популярни
  • 5 фев 2026 | 13:47
Антоанета Костадинова пожела успех на българските стрелци на Европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки в Бургас. Олимпийската вицешампионка на пистолет от Токио 2020 разкри, че е развълнувана да застане до своите идоли - двукратните олимпийски шампиони Мария Гроздева и Таню Киряков и световната шампионка и настоящ председател на Българския стрелкови съюз и БОК Весела Лечева, по време на откриването на шампионата в Бургас.

"Българските състезатели са щастливци да са на събитие като това. Особено в България. Защото не сме приемали Европейско от 30 години", каза Костадинова в интервю пред Българския стрелкови съюз.

"Нека имат разума, да съумеят да използват всяко състезание за трупане на опит. Да използват всяка грешка, която осъзнаят и съумеят да отработят с треньорите си, за да я превърнат в техен плюс. Да я използват максимално. Да се раздадат колкото е възможно повече.

Винаги е огромно вълнение, когато застана до тези мои идоли. Започнах късно своя път в стрелбата, но това, което научих от тях, и до ден днешен винаги опитвам да го прилагам. Особено от Мария - тя винаги ще бъде дълбоко в моето сърце. Това, че съм редом до Мария Гроздева, до г-жа Лечева, до Таню Киряков, е огромна чест за мен. А това, че аз се превръщам в това, което са били те за мен, за всички млади състезатели, ме оставя без думи. Това е чувство, което трудно може да се опише. И се радвам, че има възможността да го изживея.

В първия момент, когато влязох в "Арена Бургас", малко се обърках. Помислих, че съм някъде другаде в Европа, в друг град, в друга зала, на голямо състезание. Радвам се, че успяхме - в България и един от любимите ми градове Бургас, да направим тази организация по максимално най-добрия начин", каза Антоанета Костадинова.

