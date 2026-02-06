Волейболният маратон продължава с 15-ия кръг в efbet Супер Волей

След категоричните резултати в 14-ия кръг на efbet Супер Волей, първенството навлиза в нова фаза, в която водещите отбори ще търсят затвърждаване на добрата си форма, а останалите - шанс за реакция и обрат. Програмата за 15-ия кръг предлага интересни двубои, в които последните представяния ще имат сериозно значение.

Славия - Черно море (Варна) (по sportbg.bg)

Кръгът стартира с двубой в столицата, където Славия приема Черно море. Варненци идват след тежка загуба с 0:3 от Локомотив Авиа (Пловдив), в която допуснаха сериозно превъзходство на съперника във всички елементи. Това поставя Черно море в ситуация, в която ще трябва бързо да намери отговор и стабилност. Славия пък ще се опита да се възползва от колебанията на съперника и да наложи по-стабилна игра у дома.

Берое 2016 (Стара Загора) - Дунав (Русе) (по sportbg.bg)

В Стара Загора Берое 2016 ще търси реабилитация след поражението с 1:3 от ЦСКА. Въпреки загубата, тимът показа добри показатели в атака и на блокада, което дава поводи за оптимизъм. Дунав, от своя страна, влиза в мача след домакинска загуба от Монтана с 0:3, въпреки добрата си игра в атака. Срещата изглежда ключова и за двата отбора в търсенето на по-голяма стабилност.

Монтана - Левски София (по Max Sport 2)

Един от най-очакваните сблъсъци в кръга. Монтана демонстрира отлична форма при победата си над Дунав с 3:0, като впечатли със сервис и блокада. Левски също идва с високо самочувствие след убедителен успех над Дея спорт (Бургас), в който "сините" доминираха напълно. Двубоят обещава високо темпо и сериозна битка между два отбора в подем.

Дея спорт (Бургас) - Пирин (Разлог) (по sportbg.bg)

В Бургас домакините ще се опитат да се възстановят след загубата от Левски, но задачата им няма да е лека. Пирин също идва след тежко поражение - 0:3 от Нефтохимик 2010, като не успя да намери решение срещу силния сервис и блокада на съперника. Срещата изглежда като възможност и за двата тима да направят важна крачка напред и да покажат по-стабилна игра.

Локомотив Авиа (Пловдив) - ЦСКА (по Max Sport 2)

Кръгът завършва с интригуващ сблъсък между два отбора в добра форма. Локомотив Авиа впечатли с категоричната си победа над Черно море, контролирайки мача от началото до края. ЦСКА пък показа характер и стабилност при успеха си над Берое 2016. Очаква се равностоен и оспорван двубой, в който детайлите ще бъдат решаващи.