Айнтрахт продължи серията си без победа и в дебюта на Риера

Новият наставник на Айнтрахт (Франкфурт) Алберт Риера не можа да започне с победа кариерата си в Бундеслигата. "Орлите" бяха много близо до трите точки при визитата си на Унион (Берлин), но срещата завърши 1:1, след като домакините стигнаха до равенството с гол от дузпа в 87-ата минута.

Айнтрахт е без успех в 7 поредни шампионатни мача. Това е най-дългата подобна серия на тима от пролетта на 2023 година. Гостите отправиха само 3 удара в хода на двубоя, а единственият който беше точен, се превърна в гол. В класирането отборът от Франкфурт е 7-и с 28 точки, а Унион има 25 и се намира на 9-а позиция.

В началните минути двубоят беше прекъснат за кратко заради дима, предизвикан от хореографията на феновете на Унион, които отпразнуваха 60-годишнината на клуба. До почивката и двата отбора действаха много предпазливо и не създадоха никакви голови положения.

Снимки: Gettyimages