Папа Лъв отправи пожелания към спортистите

Папа Лъв отправи най-добри пожелания към спортистите, които се подготвят за участие на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Той повтори призива си към световните лидери да използват Игрите, за да насърчат усилията за мир и да деескалират конфликтите по света.

Олимпийските игри през 2026 година, които ще се проведат в Милано и алпийския курорт Кортина д'Ампецо, ще бъдат официално открити в петък вечерта с церемония, съчетаваща елементи от двата града домакини. Олимпиадата ще продължи до 22 февруари.

В писмото, разпространено от световните агенции, папа Лъв припомни древногръцката традиция на олимпийското примирие, когато войните са били спирани по време на Игрите.

"От все сърце насърчавам всички народи да преоткрият и уважават този инструмент на надеждата. Човек никога не трябва да забравя, че агресията, насилието и войната винаги са поражение за човечеството", каза на папа Лъв, който е известен като запален тенисист.

Той разсъждава върху стойността на спорта и личностното развитие, обявявайки се против търговските интереси и употребата на вещества, подобряващи спортните постижения.