Нидерландия защити европейската си титла по водна топка за жени

Отборът на Нидерландия успешно защити европейската си титла по водна топка за жени.

На финала на еврошампионата във Фуншал на остров Мадейра нидерландките победиха Унгария с 15:13 след изпълнение на дузпи (10:10 в редовното време).

Това е 7-ата европейска корона за Нидерландия и общо 14-и медал от континентални първенства (7 златни, 4 сребърни, 3 бронзови). С спечелването на сребро Унгария добави 15-ия си медал към колекцията си (3-6-6).

Финалът включваше няколко обрати, но Унгария поведе само веднъж след почивката при 6:5 в средата на третата четвърт.

За най-полезен състезател в мача бе избрана Симоне ван де Краатс от състава на Нидерландия.

Този мач беше втората среща между тези два отбора във Фуншал. Преди това Нидерландия победи Унгария с 5:4 във втората групова фаза.

Мачът за бронзовите медали не беше толкова вълнуващ, колкото финалът, тъй като Гърция убедително победи Италия с 15:8.

