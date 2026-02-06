Популярни
Нидерландия защити европейската си титла по водна топка за жени

  • 6 фев 2026 | 09:52
  • 202
  • 0
Отборът на Нидерландия успешно защити европейската си титла по водна топка за жени.

На финала на еврошампионата във Фуншал на остров Мадейра нидерландките победиха Унгария с 15:13 след изпълнение на дузпи (10:10 в редовното време).

Това е 7-ата европейска корона за Нидерландия и общо 14-и медал от континентални първенства (7 златни, 4 сребърни, 3 бронзови). С спечелването на сребро Унгария добави 15-ия си медал към колекцията си (3-6-6).

Финалът включваше няколко обрати, но Унгария поведе само веднъж след почивката при 6:5 в средата на третата четвърт.

За най-полезен състезател в мача бе избрана Симоне ван де Краатс от състава на Нидерландия.

Този мач беше втората среща между тези два отбора във Фуншал. Преди това Нидерландия победи Унгария с 5:4 във втората групова фаза.

Мачът за бронзовите медали не беше толкова вълнуващ, колкото финалът, тъй като Гърция убедително победи Италия с 15:8.

