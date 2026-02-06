Барса може да разтрогне със Шчесни два милиона

Популярни
  • 6 фев 2026 | 04:23
  • 161
  • 0
Барселона и Войчех Шчесни се споразумяха при подновяването на договора си миналото лято, че той може да бъде прекратен с плащане на приблизително 2 млн евро в полза на 35-годишния страж, съобщава Sport.es.

Според източника, това е по-ниска сума от заплатата, която полският футболист би трябвало да получава според настоящия си контракт, който е до лятото на 2027 г.

Каталунците работят по обновяване на вратарския си пост. Ако „блаугранас“ изпълнят плановете си, те биха могли да прекратят партньорството си със Шчесни в края на настоящата кампания в средата на юни.

Полякът играе за Барселона от октомври 2024 г. През този сезон Шчесни изигра 9 мача във всички турнири и в тях допусна 17 гола. Според портала Transfermarkt, пазарната му стойност към момента е 900 хиляди евро.

