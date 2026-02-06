Популярни
Резултата от НХЛ

  • 6 фев 2026 | 07:56
В ранните часове на 6-и февруари (събота) се изиграха нови седем мача от редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада. След техния край лидери в четирите дивизии са Тампа Бей Лайтнинг (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Вегас Голдън Найтс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична).

Бъфало Сейбърс - Питсбърг Пенгуинс 2:5 (1:2 0:1 1:2).

Вашингтон Кепиталс - Нашвил Предейтърс 4:2 (2:0 1:1 1:1).

Ню Джерси Девилс - Ню Йорк Айлъндърс 1:3 (0:0 1:1 0:2).

Ню Йорк Рейнджърс - Каролина Хърикейнс 0:2 (0:1 0:0 0:1).

Филаделфия Флайърс - Отава Сенатърс 1:2* след продължение - 1:1 (0:0 0:1 1:0) в редовното време, 0:1 в продължението.

Тампа Бей Лайтнинг - Флорида Пантърс 6:1 (2:0 2:0 2:1).

Вегас Голдън Найтс - Лос Анджелис Кингс 4:1 (4:1 0:0 0:0).

Зографски с почти сто метра на първата тренировка на малка шанца

  • 6 фев 2026 | 00:48
Италия разгроми Франция в първия си мач от женския хокей на Олимпиадата

  • 5 фев 2026 | 19:28
Норвежец почти сигурно е аут от Олимпиадата след падането на "Стелвио" вчера

  • 5 фев 2026 | 18:46
Линдзи Вон: Не се предавам, тренирам усилено

  • 5 фев 2026 | 18:42
Сноубордистите с поредна тренировка в Ливиньо

  • 5 фев 2026 | 17:42
Швеция победи Германия в първия мач от олимпийския турнир по хокей на лед за жени

  • 5 фев 2026 | 16:48
Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

  • 6 фев 2026 | 08:00
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
ЦСКА тръгва с големи амбиции, а първото препятствие е Арда (Кърджали)

  • 6 фев 2026 | 07:24
efbet Лига се завръща! ЦСКА 1948 с трудна визита в Монтана

  • 6 фев 2026 | 07:06
Аталанта нанесе най-тежката загуба на Ювентус при Спалети и го изхвърли от Купата на Италия

  • 5 фев 2026 | 23:54
Трансферният прозорец в НБА затвори, ето какво се случи

  • 5 фев 2026 | 22:00
