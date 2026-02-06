Резултата от НХЛ

В ранните часове на 6-и февруари (събота) се изиграха нови седем мача от редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада. След техния край лидери в четирите дивизии са Тампа Бей Лайтнинг (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Вегас Голдън Найтс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична).

Бъфало Сейбърс - Питсбърг Пенгуинс 2:5 (1:2 0:1 1:2).

Вашингтон Кепиталс - Нашвил Предейтърс 4:2 (2:0 1:1 1:1).

Ню Джерси Девилс - Ню Йорк Айлъндърс 1:3 (0:0 1:1 0:2).

Ню Йорк Рейнджърс - Каролина Хърикейнс 0:2 (0:1 0:0 0:1).

Филаделфия Флайърс - Отава Сенатърс 1:2* след продължение - 1:1 (0:0 0:1 1:0) в редовното време, 0:1 в продължението.

Тампа Бей Лайтнинг - Флорида Пантърс 6:1 (2:0 2:0 2:1).

Вегас Голдън Найтс - Лос Анджелис Кингс 4:1 (4:1 0:0 0:0).