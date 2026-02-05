Популярни
  • 5 фев 2026 | 20:07
Ива Ереминова покри норматив за участие на Европейското по скокове във вода

Българката Ива Ереминова завърши на девето място във финала на 1 метра трамплин при жените на Откритото първенство на Германия по скокове във вода. Състезателката на Георги Чобанов натрупа сбор от 208.10 точки, което е и покрит норматив за Европейското първенство през лятото в Париж. Шампионка стана Ванеса Рогниш от отбора на Лайпциг с 235.00 точки.

Във френската столица освен 1 метър трамплин, Ереминова ще скача и кула 10 метра. Норматив за Париж ще гони и нейният брат Цветомир Ереминов, който ще вземе участие на университетския шампионат в Атланта, САЩ, в края на месец март.

Това беше първото състезание за годината в календара на скоковете във вода. През лятото България е домакин на Балканските игри за юноши и девойки на столичния басейн "Диана", които ще се проведат успоредно с Международния турнир за "Купа София".

