От Бахамите до Стара Загора - историята на Джеси Деланси

В предаването "Зона Волей" по Max Sport 2 беше представи интересен и по-обстоен материал, посветен на волейболиста на Берое 2016 (Стара Загора) - Джеси Деланси.

ЦСКА обърна Берое за 10-а победа в efbet Супер Волей

В репортажа посрещачът разказва за своя път от Бахамите до България, за развитието и популярността на волейбола в родината си, както и за мотивацията, която го е насочила към европейския волейбол и българското първенство.

Деланси споделя първите си впечатления от Стара Загора, процеса на адаптация към новата среда и атмосферата в отбора. Той говори и за целите си с Берое, желанието си да допринесе за доброто представяне на тима и амбициите си за развитие както на клубно, така и на лично ниво.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg