Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. МОК обмисля по-ранни дати за бъдещите Зимни игри поради климатичните промени

МОК обмисля по-ранни дати за бъдещите Зимни игри поради климатичните промени

  • 4 фев 2026 | 16:50
  • 94
  • 0
МОК обмисля по-ранни дати за бъдещите Зимни игри поради климатичните промени

Провеждането на бъдещи Зимни игри още през януари, а на Параолимпийските зимни игри през февруари, е възможно поради ефекта от по-топлите температури, заявиха от Международния олимпийски комитет.

Всеки медал от Зимните игри е спечелен през февруари, откакто Олимпиадите в Инсбрук стартираха за първи път на 29 януари 1964 година, и преместването през януари вероятно би нарушило графика на състезанията от Световната купа. Освен това би били проблем заради наситените програми на НФЛ, НХЛ и НБА.

МОК сега преглежда въпроси, свързани с Олимпийските игри, през първата година от мандата на новия президент Кърсти Ковънтри, и промяната на датите е вариант, пише АП.

„Обсъждаме провеждането на Зимните олимпийски игри да е малко по-рано. Да го направим през януари, защото това има значение и за Параолимпийските игри“, каза членът на МОК, отговарящ за спортната програма, Карл Щос.

Зимните параолимпийски игри в Милано-Кортина ще се проведат от 6 до 15 март. МОК отдавна признава, че променящият се климат е предизвикателство за намирането на бъдещи домакини и организирането на състезания.

„Март е много късно, защото слънцето е достатъчно силно, за да разтопи снега“, каза Щос, чиято родина Австрия е традиционна сила в алпийските ски и ски скоковете.

„Може би Параолимпийските игри ще бъдат през февруари, а Олимпийските през януари. Това също ще бъде част от нашата дискусия“, добави той по време на срещата на МОК в навечерието на Олимпийските игри в Милано-Кортина.

Над 100-е членове на МОК трябва да се срещнат отново през юни, за да вземат решения относно олимпийската програма, наречена „Готови за бъдещето“, и дали да добавят нови спортове към Зимните игри във Френските Алпи през 2030 година. В момента се очаква изданието във Френските Алпи да се проведе от 1 до 17 февруари, а Зимните игри в Юта през 2034-а от 10 до 26 февруари.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Нова ера за инфлуенсърите сред спортистите преди Игрите в Милано-Кортина 2026

Нова ера за инфлуенсърите сред спортистите преди Игрите в Милано-Кортина 2026

  • 4 фев 2026 | 15:30
  • 374
  • 0
Фигуристи се радват на оживлението в олимпийското село в Италия след КОВИД балона в Пекин 2022

Фигуристи се радват на оживлението в олимпийското село в Италия след КОВИД балона в Пекин 2022

  • 4 фев 2026 | 15:02
  • 401
  • 0
Повечето германци не се интересуват от предстоящата олимпиада в Милано-Кортина

Повечето германци не се интересуват от предстоящата олимпиада в Милано-Кортина

  • 4 фев 2026 | 14:43
  • 500
  • 0
Американец зададе темпото в първата тренировка преди олимпийското спускане

Американец зададе темпото в първата тренировка преди олимпийското спускане

  • 4 фев 2026 | 14:01
  • 1001
  • 0
Александра Фейгин показа олимпийската екипировка на България за откриването

Александра Фейгин показа олимпийската екипировка на България за откриването

  • 4 фев 2026 | 11:52
  • 908
  • 0
Световен шампион във футбола също понесе олимпийския огън

Световен шампион във футбола също понесе олимпийския огън

  • 4 фев 2026 | 11:24
  • 1021
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

  • 4 фев 2026 | 14:46
  • 9021
  • 75
Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

  • 4 фев 2026 | 12:01
  • 15603
  • 34
"Бизнесът за Пловдив" прати писмо до МВР, МВнР и ДАНС заради Хуан Переа

"Бизнесът за Пловдив" прати писмо до МВР, МВнР и ДАНС заради Хуан Переа

  • 4 фев 2026 | 10:19
  • 28688
  • 129
Анализът на Нико Петров: Левски изглеждаше като юношески отбор срещу Лудогорец

Анализът на Нико Петров: Левски изглеждаше като юношески отбор срещу Лудогорец

  • 4 фев 2026 | 12:14
  • 23188
  • 36
Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал!

Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал!

  • 4 фев 2026 | 09:59
  • 14123
  • 34
Българските олимпийци пристигат в Италия с много талант, надежди и оптимизъм

Българските олимпийци пристигат в Италия с много талант, надежди и оптимизъм

  • 4 фев 2026 | 11:05
  • 5629
  • 2