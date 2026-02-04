МОК обмисля по-ранни дати за бъдещите Зимни игри поради климатичните промени

Провеждането на бъдещи Зимни игри още през януари, а на Параолимпийските зимни игри през февруари, е възможно поради ефекта от по-топлите температури, заявиха от Международния олимпийски комитет.

Всеки медал от Зимните игри е спечелен през февруари, откакто Олимпиадите в Инсбрук стартираха за първи път на 29 януари 1964 година, и преместването през януари вероятно би нарушило графика на състезанията от Световната купа. Освен това би били проблем заради наситените програми на НФЛ, НХЛ и НБА.

МОК сега преглежда въпроси, свързани с Олимпийските игри, през първата година от мандата на новия президент Кърсти Ковънтри, и промяната на датите е вариант, пише АП.

„Обсъждаме провеждането на Зимните олимпийски игри да е малко по-рано. Да го направим през януари, защото това има значение и за Параолимпийските игри“, каза членът на МОК, отговарящ за спортната програма, Карл Щос.

Зимните параолимпийски игри в Милано-Кортина ще се проведат от 6 до 15 март. МОК отдавна признава, че променящият се климат е предизвикателство за намирането на бъдещи домакини и организирането на състезания.

„Март е много късно, защото слънцето е достатъчно силно, за да разтопи снега“, каза Щос, чиято родина Австрия е традиционна сила в алпийските ски и ски скоковете.

„Може би Параолимпийските игри ще бъдат през февруари, а Олимпийските през януари. Това също ще бъде част от нашата дискусия“, добави той по време на срещата на МОК в навечерието на Олимпийските игри в Милано-Кортина.

Над 100-е членове на МОК трябва да се срещнат отново през юни, за да вземат решения относно олимпийската програма, наречена „Готови за бъдещето“, и дали да добавят нови спортове към Зимните игри във Френските Алпи през 2030 година. В момента се очаква изданието във Френските Алпи да се проведе от 1 до 17 февруари, а Зимните игри в Юта през 2034-а от 10 до 26 февруари.