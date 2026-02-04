Вердер си намери нов треньор

Вердер назначи Даниел Тиуне за нов треньор на отбора. Той наследява Хорст Щефен, който остави отбора на точка над зоната на изпадащите. Вердер се бе насочил към датчаните Бо Хенриксен и Бо Свенсон, но двамата отказаха. Мартин Демикелис и Дитер Хеклин също бяха сред кандидатите.
Тиуне е без работа от октомври, когато бе уволнен от Фортуна Дюселдорф. Вердер обаче ще трябва да плати малка компенсация, тъй като специалистът има договор с тима от Втора Бундеслига до 2028 г.
“Очаквам с нетърпение да работя с отбора. Уверен съм, че ще имаме успехи заедно и ще постигнем целите на клуба. След позитивни разговори, бързо ми стана ясно, че искам да се присъединя към Вердер”, коментира Туине.