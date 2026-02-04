Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Вердер (Бремен)
  3. Вердер си намери нов треньор

Вердер си намери нов треньор

  • 4 фев 2026 | 15:00
  • 251
  • 0
Вердер назначи Даниел Тиуне за нов треньор на отбора. Той наследява Хорст Щефен, който остави отбора на точка над зоната на изпадащите. Вердер се бе насочил към датчаните Бо Хенриксен и Бо Свенсон, но двамата отказаха. Мартин Демикелис и Дитер Хеклин също бяха сред кандидатите.

Тиуне е без работа от октомври, когато бе уволнен от Фортуна Дюселдорф. Вердер обаче ще трябва да плати малка компенсация, тъй като специалистът има договор с тима от Втора Бундеслига до 2028 г.

“Очаквам с нетърпение да работя с отбора. Уверен съм, че ще имаме успехи заедно и ще постигнем целите на клуба. След позитивни разговори, бързо ми стана ясно, че искам да се присъединя към Вердер”, коментира Туине.

