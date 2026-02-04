Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. БФС събра треньорите в София

БФС събра треньорите в София

  • 4 фев 2026 | 11:15
  • 526
  • 0
БФС събра треньорите в София

На 2 и 3 февруари в Националната футболна база се проведе работна среща с треньори от зона София преди началото на пролетния полусезон при подготвителните групи.

В нея се включиха наставници на отбори от възрастите U8 до U13. Основните теми бяха развитието на детско-юношеския футбол, организацията на предстоящите първенства и дългосрочните програми на БФС в масовия футбол.

Представена бе програмата "Клуб за пример", която ще стартира официално през сезон 2026/2027, както и инициативата "Училищни лъвчета" за деца от 2 до 4 клас.

Треньорите се запознаха и с платформата SportClub.bg за управление на футболните клубове, а също така бяха обсъдени организационни въпроси около пролетния полусезон.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

"Бизнесът за Пловдив" прати писмо до МВР, МВнР и ДАНС заради Хуан Переа

"Бизнесът за Пловдив" прати писмо до МВР, МВнР и ДАНС заради Хуан Переа

  • 4 фев 2026 | 10:19
  • 11558
  • 59
Илиян Киряков: ЦСКА ще се бори за титлата

Илиян Киряков: ЦСКА ще се бори за титлата

  • 4 фев 2026 | 10:16
  • 1076
  • 8
Левски (Карлово) няма да играе днес

Левски (Карлово) няма да играе днес

  • 4 фев 2026 | 09:08
  • 594
  • 0
Таланти на фокус: 21 млади български футболисти с бъдеще в родния футбол

Таланти на фокус: 21 млади български футболисти с бъдеще в родния футбол

  • 4 фев 2026 | 09:00
  • 1889
  • 2
Съперник на Черноморец (Балчик) отказа договорена контрола

Съперник на Черноморец (Балчик) отказа договорена контрола

  • 4 фев 2026 | 08:58
  • 645
  • 0
Раздяла в Сливнишки герой

Раздяла в Сливнишки герой

  • 4 фев 2026 | 08:46
  • 817
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

  • 4 фев 2026 | 12:01
  • 1489
  • 2
Кръстев в Гьозтепе под наем с опция за закупуване

Кръстев в Гьозтепе под наем с опция за закупуване

  • 4 фев 2026 | 10:37
  • 5100
  • 59
"Бизнесът за Пловдив" прати писмо до МВР, МВнР и ДАНС заради Хуан Переа

"Бизнесът за Пловдив" прати писмо до МВР, МВнР и ДАНС заради Хуан Переа

  • 4 фев 2026 | 10:19
  • 11558
  • 59
Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал!

Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал!

  • 4 фев 2026 | 09:59
  • 4868
  • 9
Българските олимпийци пристигат в Италия с много талант, надежди и оптимизъм

Българските олимпийци пристигат в Италия с много талант, надежди и оптимизъм

  • 4 фев 2026 | 11:05
  • 1222
  • 1
Стоян Добрев: Решението да се оттегля е назряло от известно време и е най-доброто за българската борба

Стоян Добрев: Решението да се оттегля е назряло от известно време и е най-доброто за българската борба

  • 4 фев 2026 | 09:31
  • 3222
  • 3