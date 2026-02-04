БФС събра треньорите в София

На 2 и 3 февруари в Националната футболна база се проведе работна среща с треньори от зона София преди началото на пролетния полусезон при подготвителните групи.

В нея се включиха наставници на отбори от възрастите U8 до U13. Основните теми бяха развитието на детско-юношеския футбол, организацията на предстоящите първенства и дългосрочните програми на БФС в масовия футбол.

Представена бе програмата "Клуб за пример", която ще стартира официално през сезон 2026/2027, както и инициативата "Училищни лъвчета" за деца от 2 до 4 клас.

Треньорите се запознаха и с платформата SportClub.bg за управление на футболните клубове, а също така бяха обсъдени организационни въпроси около пролетния полусезон.