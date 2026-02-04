Тампа Бей Лайтнинг с девета поредна домакинска победа

Джейк Гюнцел отбеляза гол 15 секунди преди края на продължението, с който Тампа Бей Лайтнинг спечели деветия си пореден домакински мач, побеждавайки Бъфало Сейбърс с 4:3 в среща от Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Защитникът на Тампа Бей Дарън Радиш отбеляза гол в петия си пореден мач и изравни резултата 26 секунди преди края на редовното време, пращайки мача в продължение.

Матиас Макели отбеляза два гола за убедителната победа на Торонто с 5:2 като гост на Едмънтън.

Матю Нийс добави гол и асистенция, а Джон Таварес и Боби Макман също се разписаха за Мейпъл Лийфс, които записаха трета поредна победа.

Елвис Мерзликинс направи 24 спасявания за първия си шътаут за сезона, а Матийо Оливие отбеляза два гола за победата на Кълъмбъс с 3:0 като гост на Ню Джърси.

Блу Джакетс удължиха най-добрата си победна серия за сезона до шест мача. Кълъмбъс е с баланс 10-1-0 в последните си 11 мача и е спечелил пет поредни гостувания.

Ню Йорк Айлъндърс надигра Питсбърг с 5:4 след продължение. Бо Хорват отбеляза гол в 52-ата секунда след началото на продълженията за Ню Йорк, който се върна на победния път след две поредни загуби в предишните си срещи.

Иля Сорокин направи 31 спасявания за нюйоркчани, Хорват завърши с два гола и една асистенция, а Матю Барзал добави две асистенции.

Сет Джарвис отбеляза два гола, а Джордан Стаал вкара победния гол за 4:3 5:07 минути преди края за успеха на Каролина над Отава. Това бе последният домакински мач на Хърикейнс преди олимпийската пауза.

Следвай ни:

Снимки: Imago