Матеус за защитник на Хамбургер: На 18 години вижда играта по начин, по който аз я виждах на 30

Легендата на германския футбол Лотар Матеус остана изключително впечатлен от представянето на защитника на Хамбургер ШФ Лука Вушкович, който е собственост на Тотнъм, в мача срещу Байерн (Мюнхен).

18-годишният бранител отбеляза гол за Хамбургер и донесе на своя тим равенство 2:2 срещу баварците.

„Само го погледнете! Толкова е спокоен, сякаш вече е играл на три световни първенства и е печелил Шампионската лига три пъти“, заяви Матеус.

„Смятам го за най-добрия играч в мача заради интелигентния начин, по който действаше в защита. А накрая вкара и гол. Характерът му се усеща отдалеч. Сигурен съм, че го очаква нещо наистина велико“, добави той.

Бившият защитник на Байерн и националния отбор на Германия продължи с анализа си: „Не става въпрос само за гола, а за начина, по който играе, как организира отбраната, колко умно действа, правейки две крачки напред, за да хване Кейн в капан за засада. Той предвижда всичко. На 30 години аз не виждах това, което той вижда на 18. Преувеличавам, разбира се, но го казвам, за да покажа колко е умен. Не става дума само за единоборствата, головете или асистенциите. Тук има нещо много повече. Той е човек, който умее да организира и ръководи защитата. Такова нещо се среща рядко", не спести суперлативите си Матеус.

Снимки: Gettyimages