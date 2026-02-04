Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Хамбургер ШФ
  3. Матеус за защитник на Хамбургер: На 18 години вижда играта по начин, по който аз я виждах на 30

Матеус за защитник на Хамбургер: На 18 години вижда играта по начин, по който аз я виждах на 30

  • 4 фев 2026 | 04:47
  • 51
  • 0

Легендата на германския футбол Лотар Матеус остана изключително впечатлен от представянето на защитника на Хамбургер ШФ Лука Вушкович, който е собственост на Тотнъм, в мача срещу Байерн (Мюнхен).

18-годишният бранител отбеляза гол за Хамбургер и донесе на своя тим равенство 2:2 срещу баварците.

„Само го погледнете! Толкова е спокоен, сякаш вече е играл на три световни първенства и е печелил Шампионската лига три пъти“, заяви Матеус.

„Смятам го за най-добрия играч в мача заради интелигентния начин, по който действаше в защита. А накрая вкара и гол. Характерът му се усеща отдалеч. Сигурен съм, че го очаква нещо наистина велико“, добави той.

Бившият защитник на Байерн и националния отбор на Германия продължи с анализа си: „Не става въпрос само за гола, а за начина, по който играе, как организира отбраната, колко умно действа, правейки две крачки напред, за да хване Кейн в капан за засада. Той предвижда всичко. На 30 години аз не виждах това, което той вижда на 18. Преувеличавам, разбира се, но го казвам, за да покажа колко е умен. Не става дума само за единоборствата, головете или асистенциите. Тук има нещо много повече. Той е човек, който умее да организира и ръководи защитата. Такова нещо се среща рядко", не спести суперлативите си Матеус.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Новият лидер в Румъния разгроми отбора на Точката и Чорбаджийски

Новият лидер в Румъния разгроми отбора на Точката и Чорбаджийски

  • 4 фев 2026 | 03:32
  • 1419
  • 0
Арсенал привлече юноша на Тотнъм

Арсенал привлече юноша на Тотнъм

  • 3 фев 2026 | 22:12
  • 1787
  • 0
Новият отбор на Марин Петков претърпя поражение

Новият отбор на Марин Петков претърпя поражение

  • 3 фев 2026 | 22:05
  • 2051
  • 1
Барселона не се поучи от грешката на Реал Мадрид, но оцеля

Барселона не се поучи от грешката на Реал Мадрид, но оцеля

  • 3 фев 2026 | 23:58
  • 12385
  • 51
Хамес Родригес ще играе в МЛС

Хамес Родригес ще играе в МЛС

  • 4 фев 2026 | 03:56
  • 2223
  • 0
Милан продължава да гони Интер след погром в Болоня

Милан продължава да гони Интер след погром в Болоня

  • 3 фев 2026 | 23:39
  • 10089
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

  • 3 фев 2026 | 19:59
  • 160967
  • 883
Наско: Войната тепърва започва

Наско: Войната тепърва започва

  • 3 фев 2026 | 20:22
  • 29734
  • 63
Арсенал е на финал след нова победа над Челси

Арсенал е на финал след нова победа над Челси

  • 3 фев 2026 | 23:59
  • 12359
  • 54
Милан продължава да гони Интер след погром в Болоня

Милан продължава да гони Интер след погром в Болоня

  • 3 фев 2026 | 23:39
  • 10089
  • 6
Барселона не се поучи от грешката на Реал Мадрид, но оцеля

Барселона не се поучи от грешката на Реал Мадрид, но оцеля

  • 3 фев 2026 | 23:58
  • 12385
  • 51
Страхотен Саръбоюков трети в Острава след луда надпревара с Фурлани и Тентоглу

Страхотен Саръбоюков трети в Острава след луда надпревара с Фурлани и Тентоглу

  • 3 фев 2026 | 19:52
  • 13770
  • 0