Титуляр на Хамбургер бе отстранен от клуба преди домакинството срещу Байерн

Полузащитникът на Хамбургер ШФ Жан-Люк Домпe бе наказан от клуба, след като бе заловен да шофира в нетрезво състояние. Така той със сигурност ще пропусне домакинството на Байерн (Мюнхен) в събота.

Френското крило Домпe е бил спрян от патрулна полиция в неделя. Направената му проверка с дрегер е установила наличие на алкохол, а кръвната проба след това само е потвърдила резултата.

Домпe е бил информиран за решението на клуба да го отстрани „след разяснителен разговор с спортното ръководство“.

От Хамбургер засега не уточняват колко време ще бъде наказанието на крилото им, но не са изключени и други санкции за играча. Домпe играе за клуба от 2022 г., като през този сезон е титуляр и в 15 мача има 2 гола.

