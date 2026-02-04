Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. АЗ Алкмаар
  3. АЗ Алкмаар се справи с Твенте след продължения

АЗ Алкмаар се справи с Твенте след продължения

  • 4 фев 2026 | 02:48
  • 62
  • 0
АЗ Алкмаар се справи с Твенте след продължения

АЗ Алкмаар е първият полуфиналист в турнира за Купата на Нидерландия. Финалистът от миналия сезон отстрани Твенте с 2:1 след продължения. Победното попадение отбеляза звездата на тима Трой Парът в 97-ата минута.

АЗ поведе още в началото с гол на чеха Матей Син. След неговия удар топката се удари и в двете греди, преди да спре в мрежата. До почивката Твенте създаде множество положения, но така и не успя да реализира нито едно от тях.

В 48-ата минута гол на Матс Ротс от гостите беше отменен заради засада. В средата на втората част надмощието на Твенте най-после даде резултат и исландецът Кристиан Хлинсон се разписа отблизо с глава за 1:1.

АЗ Алкмаар дочака продълженията и в тях реши нещата в своя полза. В 97-ата минута след разбъркване в наказателното поле Трой Парът овладя топката и с плътен шут донесе успеха на своя тим.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Новият лидер в Румъния разгроми отбора на Точката и Чорбаджийски

Новият лидер в Румъния разгроми отбора на Точката и Чорбаджийски

  • 3 фев 2026 | 22:32
  • 1326
  • 0
Арсенал привлече юноша на Тотнъм

Арсенал привлече юноша на Тотнъм

  • 3 фев 2026 | 22:12
  • 1680
  • 0
Новият отбор на Марин Петков претърпя поражение

Новият отбор на Марин Петков претърпя поражение

  • 3 фев 2026 | 22:05
  • 1952
  • 1
Барселона не се поучи от грешката на Реал Мадрид, но оцеля

Барселона не се поучи от грешката на Реал Мадрид, но оцеля

  • 3 фев 2026 | 23:58
  • 11005
  • 51
Хамес Родригес ще играе в МЛС

Хамес Родригес ще играе в МЛС

  • 3 фев 2026 | 21:52
  • 2126
  • 0
Милан продължава да гони Интер след погром в Болоня

Милан продължава да гони Интер след погром в Болоня

  • 3 фев 2026 | 23:39
  • 8992
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

  • 3 фев 2026 | 19:59
  • 160033
  • 882
Наско: Войната тепърва започва

Наско: Войната тепърва започва

  • 3 фев 2026 | 20:22
  • 28617
  • 63
Арсенал е на финал след нова победа над Челси

Арсенал е на финал след нова победа над Челси

  • 3 фев 2026 | 23:59
  • 11239
  • 50
Милан продължава да гони Интер след погром в Болоня

Милан продължава да гони Интер след погром в Болоня

  • 3 фев 2026 | 23:39
  • 8992
  • 5
Барселона не се поучи от грешката на Реал Мадрид, но оцеля

Барселона не се поучи от грешката на Реал Мадрид, но оцеля

  • 3 фев 2026 | 23:58
  • 11005
  • 51
Страхотен Саръбоюков трети в Острава след луда надпревара с Фурлани и Тентоглу

Страхотен Саръбоюков трети в Острава след луда надпревара с Фурлани и Тентоглу

  • 3 фев 2026 | 19:52
  • 13253
  • 0