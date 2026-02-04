АЗ Алкмаар се справи с Твенте след продължения

АЗ Алкмаар е първият полуфиналист в турнира за Купата на Нидерландия. Финалистът от миналия сезон отстрани Твенте с 2:1 след продължения. Победното попадение отбеляза звездата на тима Трой Парът в 97-ата минута.

АЗ поведе още в началото с гол на чеха Матей Син. След неговия удар топката се удари и в двете греди, преди да спре в мрежата. До почивката Твенте създаде множество положения, но така и не успя да реализира нито едно от тях.

В 48-ата минута гол на Матс Ротс от гостите беше отменен заради засада. В средата на втората част надмощието на Твенте най-после даде резултат и исландецът Кристиан Хлинсон се разписа отблизо с глава за 1:1.

АЗ Алкмаар дочака продълженията и в тях реши нещата в своя полза. В 97-ата минута след разбъркване в наказателното поле Трой Парът овладя топката и с плътен шут донесе успеха на своя тим.