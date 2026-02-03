Локо (ГО) взе защитник от Спортист (Своге)

Локомотив (Горна Оряховица) представи третото си ново попълнение за зимния трансферен период. Това е Кристиян Христов, който може да играе като ляв защитник, десен защитник, както и като халф-бек от двете страни.

Роден е на 29.07 2003 година, Кристиян Христов е юноша на Славия. Мъжки футбол също така е играл в отборите на Вихрен (Сандански) и Спортист (Своге). "Железничарите" са взели футболиста в конкуренцията на още два отбора от Втора лига, както и на един от елита.

Георгиу: Целим се в максимално добро класиране

Преди това новият старши треньор на Локомотив (Горна Оряховица) Кириакос Георгиу привлече Дилян Георгиев от Ботев (Враца), както и нападателят Акинтомиде Айени, който идва от Вихрен (Сандански) под наем.

В събота отборът ще се представи пред своите фенове в контролна среща с Янтра (Габрово), а първенството за тях се подновява седмица по-късно с гостуване на Беласица. Преди началото на пролетния дял горнооряховци делят 6-7 място с Пирин (Благоевград), като двата тима са с по 24 точки.