Интер иска да продължи битката на всички фронтове

Интер и Торино ще се изправят един срещу друг в мач от четвъртфиналите за Купата на Италия. Двубоят на "Сан Сиро" е с начален час 22:00. "Нерадзурите" са абсолютен фаворит за продължаване в следващата фаза на надпреварата. Отборът на Кристиан Киву се стреми към спечелването не само на титлата, но и на втория по значимост домашен трофей.

Интер демонстрира впечатляваща форма в последните си пет мача с четири победи и само една загуба. "Нерадзурите" победиха Кремонезе като гост с 2:0 през уикенда, а преди това надделяха над Борусия (Дортмунд) със същия резултат в Шампионска лига. Миланският гранд разгроми Пиза с 6:2, но претърпя загуба от Арсенал с 1:3 в ШЛ. Серията от добри резултати започна с победа над Удинезе като гост с 1:0 в шампионата.



Торино показва колебливи резултати с две победи и три загуби в последните си пет срещи. "Биковете" победиха Лече с 1:0, но преди това бяха разгромени от Комо с 0:6 и загубиха от Рома с 0:2. Торо обаче елиминира "джалоросите" от Купата на Италия след драматичен успех с 3:2 на "Олимпико"

Лаутаро Мартинес и Маркюс Тюрам продължават да бъдат основните голмайстори на Интер, като се очаква да започнат и в този двубой. "Нерадузрите" са най-обиграният отбор в Италия и специалистите изтъкват опитът им като едно от най-сериозните предимства на тима пред конкурентите.



Торино ще разчита на Дуван Сапата в нападение, който е ключов играч за "биковете" през този сезон, но има само 1 гол в Серия "А". Джовани Симеоне също ще е заплаха за вратата на съперника. Отборът показа, че може да бъде опасен в турнира за националната купа, след като елиминира Рома в предишния кръг, но срещу Интер със сигурност няма да е по-лесно.

Последната среща между двата отбора се състоя на 25 август 2025 г. в мач от Серия "А", като Интер разгроми Торино с категоричното 5:0. Преди това, на 11 май 2025 г., Интер победи като гост с 2:0 в друга среща от първенството.



В последните пет срещи между двата отбора Интер има пълен комплект от победи, като е отбелязал 15 гола и е допуснал само 2. Торино няма успех над този съперник в официален мач от 2019 година.