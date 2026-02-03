Най-оригиналният фигурист е принуден да промени програмата си в последния момент

Испанският фигурист Томас Гуарино Сабате (26 г.) няма да може да се състезава на Олимпийските игри в Милано (6 – 22 февруари) с музиката, предвидена за кратката му програма – микс от песни от поредицата "Миньоните". Причината за това е проблем с авторските права.

Шесткратният шампион на Испания, известен със своя пищен стил и оригинални изпълнения, ще участва за първи път на форум под петте преплетени кръга. Томас дори е адаптирал и костюма си, носейки син гащеризон и жълта тениска, подобни на облеклата на анимираните герои.

Той обаче обяви в публикация в Instagram, че няма да може да представи програмата си в Милано, тъй като притежателите на правата върху музиката - Universal Pictures, не са му дали разрешение.

" За съжаление, само няколко дни преди откриването на Олимпийските игри, бях информиран, че вече нямам право да използвам тази програма поради проблеми с авторските права ", обяви Гуарино.

"Да разбера това миналия петък, броени дни преди най-важното състезание в живота ми, беше нещо невероятно разочароващо. Въпреки това ще се справя с това предизвикателство и ще направя всичко възможно, за да извлека максимума от тази ситуация", добави той.

"Към моите фенове: Искаше ми се да ви дам по-добри новини, но съм ви безкрайно благодарен за подкрепата през този сезон. Обещавам да изляза на леда с цялата си енергия и да ви предложа програми, с които и вие, и аз да се гордеем“, завърши испанският спортист.

Краткият програма на Гуарино Сабате – първата от двете програми във индивидуалното фигурно пързаляне – превърна испанеца в любимец на феновете на Европейското първенство в Шефилд през януари, въпречи че той завърши на 18-то място.

Томас Гуарино заяви, че е спазил всички необходими процедури и е изпратил музиката чрез системата ClicknClear на ISU (Международен съюз по фигурно пързаляне) през август.

Надпреварата при мъжете във фигурното пързаляне в Милано започна на 10 февруари.

Той може да използва микс от песни на групата Bee Gees, което е изпълнението, което е представил на леда през сезон 2024-25, със Stayin’ Alive, How Deep Is Your Love и You Should Be Dancing. Това обаче е сложно, тъй като той има точно този музикален фон на популярната австралийска поп група от 60-те и 70-те години и в свободната си програма.

Международната федерация: „Запознати сме със ситуацията“

Международният съюз по фигурно пързаляне заяви, че е запознат със ситуацията.

„Веднага щом имаме повече подробности по този конкретен случай, ще ги съобщим по подходящ начин“, се казва в изявление.

„ Получаването на авторски права може да представлява предизвикателство за всички артистични спортове. Въпреки че ISU няма договорни отношения с ClicknClear, ние продължаваме да си сътрудничим със заинтересованите страни при получаването на права, за да гарантираме, че вълнуващите изпълнения могат да бъдат придружени от емоционална музика “, се посочва в официалното изявление.