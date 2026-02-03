Капризов донесе победата на Минесота над Монреал, четвърто поредно поражение за Флорида

Минесота Уайлд се наложи с 4:3 над Монреал след продължение в мач от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Кирил Капризов вкара два пъти за победителите, в това число и решаващия гол в 3:38 минута на продължението.

Със 76 точки Минесота е на 2-ро място в Централната дивизия, а Канадците са 3-и в Атлантическата със 70.

THE THRILL! 🚨



Kirill Kaprizov wins it for the @mnwild in overtime! pic.twitter.com/v0PUANZf72 — Sports on Prime Canada (@SportsOnPrimeCA) February 3, 2026

Йоел Ериксен Ек и Брок Фейбър добавиха другите два гола за Минесота, а вратарят им Филип Густафсон спаси 17 изстрела.

Бъфало Сейбърс се справи с 5:3 с Флорида и се опитва да се върне в топ 3 на Атлантическата дивизия на НХЛ, като събира 69 точки и се възползва от поражението на Монреал. Джейсън Цукър вкара за 4:3 14:29 минути преди края на срещата при числено превъзходство.

Поражението е четвърто подред за актуалния шампион в Лигата Флорида, който днес поведе с 0:2, но отново трябваше да се оттегли победен. Пантерите дори са последни в същата дивизия с 59 точски.

Тейдж Томпсън, Пейтън Кребс, Зак Бенсън и Джош Доън също бяха точни за Сейбърс.

Торонто надви Калгари с 4:2 в канадско дерби, като Вилиям Нюландер завърши мача с три точки – гол и две подавания. Това е първи успех за Кленовите листа в редовното време от 4 декември насам. Матиас Макели, Трой Стекър и Боби Маккан също се разписаха за успеха на Торонто, сега на 7-о място в Атлантическата дивизия.

Райън O’Райли и Стивън Стамкос се отличиха с по два гола всеки за успеха на Нешвил с 6:5 над Сейнт Луис. Тимът от щата Тенеси заличи дефицит от четири гол, след като Колтън Парайко вкара за 5:1 в 3:55 минути след началото на втория период.

Още преди края на частта обаче Майкъл Маккарън Филип Форшберг намалиха до 3:5, а през третата О’Райли и двете попадения на Стамкос решиха срещата.

За тима на Сейнт Луис, който остава последен в Централната дивизия с 49 точки, два пъти се разписа и подаде едно подаване Форшберг.