Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Капризов донесе победата на Минесота над Монреал, четвърто поредно поражение за Флорида

Капризов донесе победата на Минесота над Монреал, четвърто поредно поражение за Флорида

  • 3 фев 2026 | 12:03
  • 198
  • 0
Капризов донесе победата на Минесота над Монреал, четвърто поредно поражение за Флорида

Минесота Уайлд се наложи с 4:3 над Монреал след продължение в мач от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Кирил Капризов вкара два пъти за победителите, в това число и решаващия гол в 3:38 минута на продължението.

Със 76 точки Минесота е на 2-ро място в Централната дивизия, а Канадците са 3-и в Атлантическата със 70.

Йоел Ериксен Ек и Брок Фейбър добавиха другите два гола за Минесота, а вратарят им Филип Густафсон спаси 17 изстрела.

Бъфало Сейбърс се справи с 5:3 с Флорида и се опитва да се върне в топ 3 на Атлантическата дивизия на НХЛ, като събира 69 точки и се възползва от поражението на Монреал. Джейсън Цукър вкара за 4:3 14:29 минути преди края на срещата при числено превъзходство.

Поражението е четвърто подред за актуалния шампион в Лигата Флорида, който днес поведе с 0:2, но отново трябваше да се оттегли победен. Пантерите дори са последни в същата дивизия с 59 точски.

Тейдж Томпсън, Пейтън Кребс, Зак Бенсън и Джош Доън също бяха точни за Сейбърс.

Торонто надви Калгари с 4:2 в канадско дерби, като Вилиям Нюландер завърши мача с три точки – гол и две подавания. Това е първи успех за Кленовите листа в редовното време от 4 декември насам. Матиас Макели, Трой Стекър и Боби Маккан също се разписаха за успеха на Торонто, сега на 7-о място в Атлантическата дивизия.

Райън O’Райли и Стивън Стамкос се отличиха с по два гола всеки за успеха на Нешвил с 6:5 над Сейнт Луис. Тимът от щата Тенеси заличи дефицит от четири гол, след като Колтън Парайко вкара за 5:1 в 3:55 минути след началото на втория период.

Още преди края на частта обаче Майкъл Маккарън Филип Форшберг намалиха до 3:5, а през третата О’Райли и двете попадения на Стамкос решиха срещата.

За тима на Сейнт Луис, който остава последен в Централната дивизия с 49 точки, два пъти се разписа и подаде едно подаване Форшберг.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Огромна трагедия разтърси хокейния свят

Огромна трагедия разтърси хокейния свят

  • 3 фев 2026 | 09:55
  • 963
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 3 фев 2026 | 09:14
  • 685
  • 0
Витоша приема кръг от Европейската купа по сноуборд през уикенда

Витоша приема кръг от Европейската купа по сноуборд през уикенда

  • 3 фев 2026 | 08:55
  • 500
  • 0
Президентът на МОК: Очаква ни незабравима Олимпиада

Президентът на МОК: Очаква ни незабравима Олимпиада

  • 3 фев 2026 | 02:04
  • 1306
  • 0
Отстраниха италианска биатлонистка от Олимпийските игри заради положителна допинг проба

Отстраниха италианска биатлонистка от Олимпийските игри заради положителна допинг проба

  • 3 фев 2026 | 01:34
  • 1558
  • 2
Александра Фейгин: За мен е гордост да бъда знаменосец на откриването на Зимните игри в Милано

Александра Фейгин: За мен е гордост да бъда знаменосец на откриването на Зимните игри в Милано

  • 3 фев 2026 | 01:06
  • 1090
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

  • 3 фев 2026 | 11:28
  • 9057
  • 38
Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

  • 3 фев 2026 | 07:00
  • 19428
  • 111
Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

  • 3 фев 2026 | 12:44
  • 801
  • 0
"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

  • 3 фев 2026 | 09:37
  • 2346
  • 0
Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

  • 3 фев 2026 | 07:05
  • 7427
  • 15
Везенков и Олимпиакос откриват кръга в Евролигата с коварно гостуване

Везенков и Олимпиакос откриват кръга в Евролигата с коварно гостуване

  • 3 фев 2026 | 06:45
  • 6581
  • 3