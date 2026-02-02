Селтик привлече австрийски национал

Селтик привлече под наем до края на сезона Жуниор Адаму, съобщават от шампиона на Шотландия в понеделник.

24-годишният нападетел е собственост на Фрайбург и има 29 мача и 2 гола с екипа на германския отбор през настоящия сезон.

✍️ We are delighted to announce the signing of Austrian internationalist, Junior Adamu, who has joined the club on loan from SC Freiburg until the end of the season, subject to international clearance.



🇦🇹 Welcome to Celtic, Junior#WelcomeJunior | #CelticFC🍀 — Celtic Football Club (@CelticFC) February 2, 2026

През лятото Адаму може да стане собственост на отбора от Глазгоу, ако бъде активирана клауза в договора му.

Австрийският национал е бивш играч на Лиферинг, Ред Бул Залцбург и Санкт Гален.

Преди 10 дни Селтик си осигури услугите под наем и на нападателя Томаш Чванчара от Борусия Мьонхенгладбах.