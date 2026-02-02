Селтик привлече австрийски национал

Селтик привлече под наем до края на сезона Жуниор Адаму, съобщават от шампиона на Шотландия в понеделник.
24-годишният нападетел е собственост на Фрайбург и има 29 мача и 2 гола с екипа на германския отбор през настоящия сезон.
През лятото Адаму може да стане собственост на отбора от Глазгоу, ако бъде активирана клауза в договора му.
Австрийският национал е бивш играч на Лиферинг, Ред Бул Залцбург и Санкт Гален.
Преди 10 дни Селтик си осигури услугите под наем и на нападателя Томаш Чванчара от Борусия Мьонхенгладбах.