Селтик привлече австрийски национал

  • 2 фев 2026 | 21:27
  • 586
  • 1
Селтик привлече под наем до края на сезона Жуниор Адаму, съобщават от шампиона на Шотландия в понеделник.

24-годишният нападетел е собственост на Фрайбург и има 29 мача и 2 гола с екипа на германския отбор през настоящия сезон.

През лятото Адаму може да стане собственост на отбора от Глазгоу, ако бъде активирана клауза в договора му.

Австрийският национал е бивш играч на Лиферинг, Ред Бул Залцбург и Санкт Гален.

Преди 10 дни Селтик си осигури услугите под наем и на нападателя Томаш Чванчара от Борусия Мьонхенгладбах.

