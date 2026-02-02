Популярни
Баскетбол, снукър, волейбол и футзал в програмата на Sportbg.bg

  • 2 фев 2026 | 20:23
  • 399
  • 0
Баскетбол, снукър, волейбол и футзал в програмата на Sportbg.bg

Баскетбол, снукър, волейбол и футзал има в програмата на Sportbg.bg.

03 февруари:

19:30 Вайпърс - Локомотив София Ж - ББЛ

20:00 ЦСКА София Б - Атлетико Витоша - ББЛ

21:00 Микс - Национал Сандански - ББЛ

04 февруари:

19:00 Армада - Септември - ББЛ

19:30 София Викингс - Мадгрийкс - ББЛ

21:30 Енигма Фойерверк - Титан Пропъртис - ББЛ

21:30 Гейм ОН - Ботев 2012 Ж - ББЛ

05 февруари:

18.30 Winbet Snooker League

19:30 Велбъжд 2002 Кюстендил - Фаб Файв - ББЛ

21:30 Волтрон - The Throwers - ББЛ

21:30 Хелга - Миньор 2015+ - ББЛ

06 февруари:

18.00 Славия - Черно море - волейбол

18.00 Берое 2016 - Дунав - волейбол

19:30 Авалон Зуум Дизайн - Политехника+ - ББЛ

21:30 БУБА Олд Старс - Академик Ветерани - ББЛ

07 февруари:

11:00 Светкавица Мебел Стил - Икономически университет - ББЛ

13:00 Ънстопабъл Б - Шоутайм - ББЛ

15:00 Стар Баскет - Ъндърдогс - ББЛ

17:00 Everbet Bay Kings Varna - МУ Варна - ББЛ

18.30 Дея спорт - Пирин - волейбол

19:00 Черноморец Балчик - Академия Варна - ББЛ

08 февруари:

14:00 Национал Сандански - Шоутайм - ББЛ

16:00 Политехника Ж - Национал Сандански Ж - ББЛ

16:00 Пловдив Мамбас - Видабаскет - ББЛ

16.00 България - Гърция - Международен турнир "Перущица футзал къп" 2026

18:00 Вълци Разград - Ямбол А - ББЛ

18:00 Гейм ОН - Вайпърс - ББЛ

20:00 Хасково - Сливен Баскет - ББЛ

20:00 Олд Мамбас - Люлин тийм 27 - ББЛ

20:00 Спортист 1959 Своге Ж - Calista Basketball - ББЛ

