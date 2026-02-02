Иван Алипиев и Римини се върнаха към победите в Италия

Популярни
  • 2 фев 2026 | 10:48
  • 182
  • 0
Баскетболният национал Иван Алипиев и клубният му тим Римини се наложиха над отбора на Руво Ди Пулия с 94:86 като гост в среща от 25-ия кръг на италианската втора дивизия при мъжете.

С успеха състезателите на Римини прекъснаха серията си от три поредни загуби и заемат пета позиция във временното класиране с с 16 победи и 9 поражения.

Алипиев се отчете с 4 точки, 6 борби и 2 асистенции за 16 минути на терена.

Гостите държаха водачеството почти през целия двубой, като във втората четвърт поведоха с 18 точки. Руво Ди Пулия се доближи на 9 - 41:50 на почивката, но и през второто полувреме беше изоставащ в резултата.

За състава на Римини предстои домакинство срещу Авелино Баскет на 8 февруари.

